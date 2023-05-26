夏季防溺水 安全不放假

“你们知道自己一个人时，不能去哪些地方玩水吗？”“河边……”近日，在老城区卡通城幼儿园指导老师的带领下，孩子们正在学习防溺水知识。

“你们知道自己一个人时，不能去哪些地方玩水吗？”“河边……”近日，在老城区卡通城幼儿园指导老师的带领下，孩子们正在学习防溺水知识。

“哪些地方我们要十分小心呢？”老师拿出一个安全标志对孩子们说，“这是禁止游泳的标志。当我们看到它时，一定要离水远一些。”

该幼儿园有关负责人表示，每到暑假，他们都会通过多种方式，带领孩子们学习防溺水知识，增强孩子们的防溺水意识。同时，他们会通过微信群给家长发送防溺水安全提醒。

汛期、暑期已经来临，不少人特别是青少年喜欢通过游泳、戏水等方式降温避暑。然而，结伴去野外游泳、打捞落入水中的物品、在泳池游泳时肢体抽筋等都可能引发溺水。因此，防溺水知识宣传显得尤为重要。

除了卡通城幼儿园，我市多个学校和社区都开展了预防未成年人溺水的相关课程，通过开展防溺水安全教育、防溺水免费教学培训等方式，增强孩子们的防溺水意识，让他们在学习中增强自救自护能力。

为了守护孩子们的假期安全，我市还发布了易发生溺水事故的重点区域，提醒家长做好安全防范，并积极落实人防、物防、技防措施，进一步织密青少年安全防护网。

市应急管理局有关负责人提醒，暑期已经来临，防溺水安全不能忽视。家长或监护人，绝不能将儿童单独留在浴缸、浴盆或开放的水源边，家长与儿童的距离要伸手可及，专心看管，不能疏忽。同时，以下防溺水要点请牢记。