0.17%！洛阳古城机械有限公司创下行业最低次品率

行业最低，0.17%！这是洛阳古城机械有限公司结合近期生产拿出的新能源汽车零部件次品率最新数据。与之相比，当前业内此项数据普遍在3%左右，而低至1%便可称得上稳居国内第一梯队。

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行业最低，0.17%！

这是洛阳古城机械有限公司结合近期生产拿出的新能源汽车零部件次品率最新数据。与之相比，当前业内此项数据普遍在3%左右，而低至1%便可称得上稳居国内第一梯队。

日前，记者走进该公司，新能源汽车零部件项目生产车间内鲜见人影，伴随着机声轰鸣，一桶桶金属原料历经熔化、冲压成型、标记、抛丸、检验等工序，变为一件件崭新锃亮的新能源汽车转向节产品。

虽然外表大同小异，可这些产品身上的各类标签显示着它们的不同配套对象——既有积极开拓新能源市场的传统大牌车企，也有近年势头强劲的“造车新势力”。

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凭借业内第一的次品率，结合先进的技术积累和市场开拓，在原本属于汽车生产淡季的当下，古城机械“淡季不淡”，该项目两条生产线24小时奋力运转。

“当前国内头部新能源汽车生产商是我们的最大客户。企业最近相关产品月产量在6万件左右，上半年生产数据与去年同期相比实现翻倍增长。”古城机械生产负责人丁元刚高兴地说。

次品率低至0.17%的背后，是古城机械积极开展系列研发的努力。由于新能源汽车尤为重视轻量化设计，谁能率先实现零部件“减重”，谁就能在这个新兴市场里占得先机。

古城机械从产品材质入手，在保证产品性能的基础上，将生产原材料由铸铁调整为铝合金，通过一系列技术创新，最终生产的各类新型合金产品与传统产品相比减重40%左右，为新能源汽车轻量化设计提供了重要助力。

超低次品率，也离不开企业加快生产设备智能化改造的大胆实践。得益于一系列数字化升级，包括数字平台、各类机器人、AGV小车等先进设备的应用，该项目目前整体生产员工不过60人左右，过去维持相近产量，则需要近200名工人。

作为国家高新技术企业、中国绿色铸造示范性企业、国家级质量标杆企业，始建于1970年的古城机械，此前实现稳定终端配套宝马、大众、比亚迪、日产、丰田、理想等知名车企，是我国汽车零部件骨干生产企业之一。

去年以来，该公司依靠在汽车行业细分领域积累的技术研发优势，把握节能减排时代机遇，以现有制动器零部件技术为基础，抢抓产业风口，积极实施新能源汽车零部件项目，通过研发生产车辆制动系统安全件，进一步激发企业高质量发展新动能。

随着第3条生产线的逐渐落地，结合下半年汽车产销旺季的到来，古城机械新能源汽车零部件项目将在年内实现产能进一步攀升。根据规划，预计到2024年年底，古城机械新能源汽车零部件项目将实现10条生产线全部建成投产，年产新能源汽车零部件1500万件，预计年产值15亿元到17亿元，从而推动古城机械成为我国新能源汽车零部件的核心生产厂家之一。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 特约通讯员 苟华云 文/图)