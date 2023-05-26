洛阳市城管局环卫中心：防暑“凉策” 为环卫工人撑起降温“伞”

昨日上午，市城管局环卫中心组织工作人员，为坚守一线的环卫工人送绿豆水、藿香正气水等，保障环卫工人身体健康。 昨日上午，市城管局环卫中心组织工作人员，为坚守一线的环卫工人送绿豆水、藿香正气水等，保障环卫工人身体健康。 市城管局环卫中心采取合理安排作息时间、及时发放防暑物资、增加机械化作业频次等防暑“凉策”，为环卫工人撑起降温“伞”，确保炎夏作业安全。 合理安排作息时间。采取“做两头，歇中间”，以及轮换休息、缩短连续作业时间等方法，避免高温作业、疲劳作业。 及时发放防暑物资。市城管局环卫中心为环卫工人熬绿豆水，并将藿香正气水等防暑急救药品发放到一线环卫工人手中，切实保障环卫工人身体健康。 增加机械化作业频次。在人工作业暂停期间，强化机械化作业，对主次干道进行不间断洒水，降低路面温度，减少扬尘。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 郭含笑 通讯员 胡惠娟)