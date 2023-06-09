洛阳新增两个省级中小企业特色产业集群

记者从市工信局获悉，2023年河南省中小企业特色产业集群名单日前正式发布，我市伊川县高温无机非金属材料产业集群、偃师区三轮摩托车及装备制造产业集群成功入选。

记者从市工信局获悉，2023年河南省中小企业特色产业集群名单日前正式发布，我市伊川县高温无机非金属材料产业集群、偃师区三轮摩托车及装备制造产业集群成功入选。

河南省中小企业特色产业集群定位在县级区划范围内，以新发展理念为引领，以中小企业为主体，优势特色突出、资源要素汇聚、协作网络高效、治理服务完善，具有较强核心竞争力。此次全省共有20个产业集群入选。

其中，伊川县高温无机非金属材料产业集群以高温无机非金属材料为主导产业，企业数量突破58家，目前正通过支持洛阳利尔、中钢洛耐等龙头企业与上下游企业建立配套关系，进而孵化、培育产业链条，以“龙头—链条—集群”的产业发展模式实现优势互补，通过持续打造区域品牌集群，逐步形成含金量高、影响力大的“产业金牌”，建设国内一流的高温无机非金属材料产业集群。

偃师区三轮摩托车及装备制造产业集群的主导产业为以三轮摩托车、电线电缆、智能设备为主的装备制造业和以先进有色金属材料、无机材料为主的新材料产业。其三轮摩托车制造产业现有整车生产准入企业15家，零部件配套企业200家，形成了完整产业供应链和“半小时集群产业链培育和招商供应圈”，实现了“偃师采购，供应全球”；其特种电缆制造产业现有企业40家，年产超高压导线等装备器材产品25万吨。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 赵长青 常子文)