洛阳市清廉家风建设主题活动举办

近日，市“弘扬优良好家风，做廉洁治家楷模”清廉家风建设主题活动在洛宁县举办，进一步推动廉洁文化进家庭，助力清廉洛阳建设。 近日，市“弘扬优良好家风，做廉洁治家楷模”清廉家风建设主题活动在洛宁县举办，进一步推动廉洁文化进家庭，助力清廉洛阳建设。 主题活动包括廉情寄语、家风故事、节目展演、清廉家风进社区等多个环节，邀请民间剪纸非遗代表性传承人、洛宁县书法家用一刀一笔倡清廉；市家庭教育指导中心负责人张巧玲和3名优良家风传承代表分别讲述了家风故事；《家风中国》《六尺巷》等节目陆续登场，以史为镜，讲述一代代家风传承故事。随后，市妇联为洛宁县永宁街道城东社区家庭教育讲师团颁发“洛阳市洛宁县家庭教育指导中心”牌及聘书，鼓励他们通过社区家庭教育宣讲，将廉洁家风吹入家家户户，助推清廉家风进社区。 市妇联相关负责人表示，下一步，将继续挖掘和弘扬优良家风，讲好家风家训故事，传承好家风好家教好家训，营造遵规守纪、崇尚廉洁的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利)