洛阳90后小伙儿成立手工坊 给玩偶设计服装

粉色蕾丝裙、银色小王冠、袖珍玩偶鞋……一个面积55平方米的房间，摆满了各式各样的精致玩偶服饰。

粉色蕾丝裙、银色小王冠、袖珍玩偶鞋……一个面积55平方米的房间，摆满了各式各样的精致玩偶服饰。这不是哪个女生的“梦想之家”，而是洛阳90后小伙儿郭俊乐位于伊滨区李村镇永泰嘉苑邻里中心的手工坊。

近日，记者走进这间“玩偶世界”，了解到郭俊乐的创业故事。

设计的漂亮“娃衣”

缘起

小玩偶藏着大商机，他成立工作室给玩偶设计服装

“毕业前我在江苏实习，看到工厂里生产的各式各样的‘裸娃’(没有穿外衣的玩偶)，那时我才知道还有一种工作，是专门给玩偶设计服装的。”在手工坊，今年29岁的郭俊乐向记者介绍他的创业过程。

在对该行业调研后，郭俊乐发现，小小玩偶背后竟藏着大大的商机。“这些玩偶有一个统一的名称，叫‘棉花娃娃’。”郭俊乐说，一个经过简单设计制作的“棉花娃娃”售价在70元左右，如果是工艺复杂、设计华丽的“棉花娃娃”，售价则从百元到千元不等，“这些娃娃的目标受众并不是孩子，而是具有一定消费能力的年轻人”。

成年人买昂贵玩偶？这或许令很多人不解，但新兴行业的风吹草动，被美术设计专业出身的郭俊乐早早洞悉。2018年，他在江苏成立工作室，开始给“棉花娃娃”设计服装，“娃娃”爱好者们称之为“娃衣”。“我把设计好的‘娃衣’放在微博、小红书等网络社群，如果感兴趣的人多，我就会针对这个款式在网上开团。”郭俊乐说。

随后，一个个订单如雪花般涌来，郭俊乐的生意越做越大，每月1000余单的销售量让他逐渐在潮玩设计制作行业站住了脚，这一干就是5年。