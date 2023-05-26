我省高招多个批次今日征集志愿

我省高招本科提前批、国家专项计划本科批、体育本科、艺术类本科提前批、对口本科等批次今日征集志愿。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。

我省高招本科提前批、国家专项计划本科批、体育本科、艺术类本科提前批、对口本科等批次今日征集志愿。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。

每批次录取结束时，对生源不足的学校公开征集志愿。届时，未被录取且符合征集条件的考生可以选择填报征集志愿。上述批次，除艺术类本科提前批为今日9时至12时征集志愿外，其余批次均为今日9时至18时征集志愿。

关于征集志愿，高冰南提醒：第一，征集志愿开始前，考生可登录河南省教育考试院官网，点击下方“河南省普通高校招生考生服务平台”，输入个人信息，查看自己的电子档案状态，电子档案状态为自由可投的考生可填报征集志愿。第二，征集志愿开始前，考生可在河南省教育考试院官网查看征集志愿高校名单、征集条件等。第三，考生要按照要求，在规定时间内登录“河南省普通高校招生考生服务平台”，填报征集志愿。需要注意的是，征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据，即使原来报了这些学校志愿，也须重新填报。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）