埙xūn：我国早期吹奏乐器

埙是我国古代的吹奏乐器之一，很早便已出现。早在新石器时代的红山文化时期，埙的演奏就很盛行。

埙是我国古代的吹奏乐器之一，很早便已出现。早在新石器时代的红山文化时期，埙的演奏就很盛行。

关于埙的起源说法不一。一种说法认为可能与先民的劳动生产活动有关，最初可能是先民们模仿鸟、兽叫声而制作的，用以诱捕猎物；另一种说法是，先民用麻绳系上一个石球或者泥球，球体中间是空的，投出去发出哨音击打鸟、兽，后逐步演化为能吹奏的埙。

埙以陶质的最为普通，也有石质的和骨质的等。埙的种类很多，除了传统的卵形埙，还有葫芦埙、握埙、鸳鸯埙、子母埙、牛头埙、笔筒埙等多种类型。古人认为，其音色朴拙独为天籁。由此可见，它在世界原始艺术史上占有重要的地位。

在二里头夏都遗址博物馆内，有一件古代颇为流行的乐器——陶埙(如图)。它的腔体中空，整体呈梨形。研究表明，这件陶埙用轮制工艺制成，肩部有轮制的弦纹痕迹，底部有二次修整时留下的刀削痕。陶埙的尖顶部分有吹口，腹部一侧有一音孔。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）