洛阳市纪委常委会召开会议

10日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，省纪委监委和市委有关会议、文件精神，研究贯彻落实意见。

10日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，省纪委监委和市委有关会议、文件精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，要始终遵守政治纪律和政治规矩，按照市委“四敢”意见和“三个统一”要求，结合实际贯彻落实好中央纪委国家监委、省纪委监委各项工作部署。要坚持严管厚爱结合、激励约束并重，充分调动党员干部积极性、主动性、创造性，凝聚起推动高质量发展的磅礴力量。要坚决防止干部“带病提拔”，扎实开展好党风廉政意见回复工作，为干部精准“画像”，把好选人用人“第一关”。

会议要求，要完整准确、全面贯彻新发展理念，找准监督服务保障改革发展的切入点、着力点，紧盯产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，用好改革创新、激励干部担当作为重要抓手，推动党委政府中心工作落地见效。要抓紧抓实违法违规占用耕地专项治理和以案促改工作，切实守住守好耕地保护红线和粮食安全底线。

会议指出，全市即将进入防汛关键期，各级纪检监察机关要认真贯彻省、市防汛工作专题会议部署要求，闻“汛”而动、听令而行，推动防汛减灾各项工作早谋划、细部署、快落实。要强化“室组地”联动，扎实开展全过程、全链条监督，压紧压实各地各部门责任，全力以赴抓好各项防汛备汛工作。要紧盯防汛备汛工作中的形式主义、官僚主义问题，对敷衍塞责、玩忽职守，造成重大人员伤亡和经济损失的要严肃追责问责，切实守护好人民群众生命财产安全。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 黄先锋)