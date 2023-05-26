洛阳下发《关于做好主汛期安全工作的通知》 保障群众出行安全

目前，我市已全面进入主汛期，即将进入“七下八上”防汛关键期，强对流、暴雨天气多发。昨日，记者从市防汛抗旱指挥部办公室获悉，我市下发《关于做好主汛期安全工作的通知》(以下简称《通知》)，要求积极做好主汛期安全工作，全力保障人民生命财产安全。

目前，我市已全面进入主汛期，即将进入“七下八上”防汛关键期，强对流、暴雨天气多发。昨日，记者从市防汛抗旱指挥部办公室获悉，我市下发《关于做好主汛期安全工作的通知》(以下简称《通知》)，要求积极做好主汛期安全工作，全力保障人民生命财产安全。 目前，我市已全面进入主汛期，即将进入“七下八上”防汛关键期，强对流、暴雨天气多发。昨日，记者从市防汛抗旱指挥部办公室获悉，我市下发《关于做好主汛期安全工作的通知》(以下简称《通知》)，要求积极做好主汛期安全工作，全力保障人民生命财产安全。 《通知》指出，要聚焦城市内涝、山区中小流域山洪灾害、淤地坝和尾矿库“头顶库”、地质灾害等重点领域，针对可能发生的极端天气和重大自然灾害，深度研判风险，完善防御措施，强化责任落实，广泛动员群众，坚决守住防汛安全底线。要紧盯铁路、防洪工程、尾矿库、山洪和地质灾害危险区、城市易涝点等重点部位，加大对山边、塬边、水边的村庄、切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校等处的排查力度，持续开展隐患排查整治，及时消除安全隐患。要加强对桥梁、隧道、涵洞、低洼路段、网红打卡地等处的安全管理，遇降雨过程要安排专人巡查值守，坚决阻止过往人员、车辆盲目涉水，保障群众出行安全。要进一步突出转移避险，坚持以防为主、避险为要，在科学分析研判的基础上，敢于担当负责，坚决果断组织群众转移避险，做到应转早转、应转尽转、应转必转，全力保障人民生命财产安全。 此外，《通知》还指出，水库泄洪、河道行洪期间，严禁企事业单位和个人涉水作业，及时疏散游玩、垂钓等人员，严防造成次生灾害。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 齐延喜)