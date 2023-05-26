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全市巡察工作会议暨十二届市委第四轮巡察动员部署会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.12 08:33

　　昨日，全市巡察工作会议暨十二届市委第四轮巡察动员部署会召开。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰出席会议并讲话。市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森主持会议并宣布授权任职和任务分工。

　　会议指出，要深刻领悟习近平总书记关于巡视工作重要论述，准确把握中央和省委、市委关于巡察工作的新任务新要求，将“两个维护”作为政治巡察的根本任务，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。要深入查找纠正被巡察党组织履职担当中的政治偏差，确保党中央决策部署和省委、市委工作要求落地见效。要有力有效做好巡察“后半篇文章”，强化巡察成果运用，真正把制度优势转化为监督效能。

　　会议强调，要一以贯之坚持“三个区分开来”，落实市委“三个统一”要求，紧盯“关键少数”、重点领域，及时发现政策落实棚架、服务群众质量不高等问题，充分彰显巡察利剑作用。要坚持把解决问题贯穿巡察全过程，着力构建从线索处置到案后整改的工作闭环，确保巡察“点穴”更精准。要强化贯通协调、上下联动，健全完善联合监督协作机制，凝聚监督强大合力，提升监督综合质效。全市巡察干部要自觉扛牢政治责任，切实增强依规依纪依法履职能力，努力打造纯度更高、成色更足的巡察铁军。

　　会议总结了去年以来全市巡察工作取得的新进展新成效，并分析了当前巡察工作存在的问题。根据市委部署，第四轮巡察采取常专结合方式，对市总工会、团市委、市民政局等12家单位开展常规巡察，围绕创业就业资金、困难群体救助资金2个领域开展市县联动专项巡察。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 郝青霄)

　　>>>十二届市委第四轮巡察工作启动
[ 责任编辑：唐好优 ]
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