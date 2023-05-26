十二届市委第四轮巡察工作启动

昨日，全市巡察工作会议暨十二届市委第四轮巡察动员部署会召开。 昨日，全市巡察工作会议暨十二届市委第四轮巡察动员部署会召开。按照市委统一部署，本轮巡察安排7个巡察组，对市民政局等12家单位开展常规巡察，对创业就业资金、困难群体救助资金2个领域开展专项巡察。 经市委巡察工作领导小组研究，并报市委同意，决定授权7名同志分别担任本轮巡察的市委巡察组组长。具体任务分工如下： 市委第一巡察组，组长张松敏，副组长王飞云、宋正国、贾森、雷池，专项巡察市人社局创业就业资金使用情况，根据实际情况延伸至相关单位和县区； 市委第二巡察组，组长郝爽，副组长姚天东、陈念鹏、陈帅武、雷池，专项巡察市民政局困难群体救助资金使用情况，根据实际情况延伸至相关单位和县区； 市委第三巡察组，组长胡红霞，副组长晋小雁、刘晓莹、李西萍、赵亮、雷池，常规巡察市民政局、市残联、市妇联； 市委第四巡察组，组长席建强，副组长杨智伟、郝广林、赵艳辉，常规巡察市科协、市社科联； 市委第五巡察组，组长陆玉香，副组长范静鸽、郑勇、赵亮，常规巡察市总工会、市红十字会； 市委第六巡察组，组长刘军民，副组长张宁、柴江涛、郝广林，常规巡察市工商联、市侨联； 市委第七巡察组，组长袁如豪，副组长冯永仁、刘同聚、郝广林、赵亮，常规巡察市委外事办、团市委、市文联。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 郝青霄 徐云峰) >>>全市巡察工作会议暨十二届市委第四轮巡察动员部署会召开