夯实基础 提升体验感——坚定不移走好新文旅产业发展之路

最近，两条有关洛阳文旅的新闻，颇为引人关注——一是龙门石窟交出上半年文旅“成绩单”，接待游客312万人次、综合收入3.63亿元，跻身全国热门旅游打卡地。

最近，两条有关洛阳文旅的新闻，颇为引人关注——

一是龙门石窟交出上半年文旅“成绩单”，接待游客312万人次、综合收入3.63亿元，跻身全国热门旅游打卡地。

一是央视新闻专题报道，提到洛阳常住人口707万，而仅在今年“五一”假期就接待游客636.69万人次，透过超高人气感慨“一座城吸引‘一座城’”……

从一个景区到整座城市，我市文旅产业不断迈向新高度的背后，既得益于历史文化资源的得天独厚，也离不开“食住行游购娱”等一项项基础性工作日臻完善与坚实支撑。

九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。就在前不久，立足不断提升游客体验感获得感，市委常委会召开会议，明确指出要“做实文旅基础性工作”，并一口气提出了抓好对外重大交通基础设施建设、提升干部能力素质、健全行业协会组织、提升文旅服务标准、强化文旅品牌营销等多项具体要求，昭示在“具体抓、抓具体”中深度破题新文旅的决心。

今天，当大众旅游从“观光游”转向“体验游”，城市作为“最大的消费场景”和“最重要的旅游目的地”，内外交通是否便利，基础设施是否完善，旅游服务质量和水平高不高，本地人对待外地游客热情不热情，都关乎游客的体验感和满意度，也只有把这些基础工作做扎实了，我们的文旅产业才能人气更高、财气更旺、走得更远。

比如交通，“全域旅游，关键在路”，如果没有通达便利的对外交通基础，游客从外地到洛阳“来之不易”，恐怕人在半路，热情就已被浇灭大半。如果市内出行，通往各景区景点的道路总是堵到“飘红”，恐怕车至中途，心情已然“发堵”。反之，当城市交通无缝衔接、互联成网，广大游客既能一路顺畅地“快进”，又能优哉游哉地“慢游”，这样的体验肯定“很加分”。

比如服务，从高铁专列上热情的介绍、烧烤志愿者周到细致的服务、摊贩童叟无欺的经营，到烧烤摊主善意的“撵客”、淄博交警的暖心喊话，“淄博火起来的不是烧烤，而是真诚的待客之心和宾至如归的周到服务”。“体验游”时代，不仅拼场景、拼业态、拼沉浸，“拼服务”同样重要，考虑周到、待客热情，物美价廉、诚信经营……这样的体验更能触动人心。

“路要步步为营走踏实，事要一点一滴做扎实。”

可以说，对今日洛阳而言，做实文旅基础性工作，就是以“硬设施”与“软服务”的全面提升，优化新文旅产业的发展环境，让我们的新文旅一上来就是高品质。展望前路，我们也诚需把基础性工作做得实之又实，增强文旅服务保障能力，抓好机场三期、呼南高铁焦洛平段等重大交通设施建设，优化城市交通组织，精细化抓好市政“微改造”，做好景区景点建设管理和旅游市场监管，切实以高质量的旅游服务供给提升游客体验感认同感。

“蹲得越深，跳得越高。”咬定基础不放松，脚踏实地向前走，“让游客乘兴而来、满意而归、愿意再来”！(洛平)