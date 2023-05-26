阵雨天气增多 洛阳开启“蒸煮模式”!

今日洛阳阴天有中阵雨或雷阵雨，局地有大到暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏南风3级，气温25℃到33℃。

昨天入伏，今年是“加长版”三伏天，长达40天。昨天下午，市区迎来久违的降雨，最高气温有所下降。

进入伏天，暑热将持续在线。大家应对高温天气，要掌握“三多二少”，多喝水，可适当摄入淡盐水，补充电解质；多通风，不要在空调房内停留时间过长，定时开窗通风，保证空气流动；多休息，保证充足的睡眠，可增强免疫力。少外出，尽量避免在午后气温较高时段出行；少耽误，如出现严重中暑症状，要及时拨打120就医，以免耽误病情。

来看看最新天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，今日至13日受副热带高压外围西南气流及中低层切变线的共同影响，我市有明显降水过程。

最近几天天气预报

●今天：阴天有中阵雨或雷阵雨，局地有大到暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏南风3级，气温25℃到33℃。

●明天：阵雨转阴天，偏西风3级转西北风4级到5级，气温25℃到32℃。

●14日(周五)：阴天到多云，西北风4级左右，气温25℃到33℃。

●15日(周六)：多云到晴天，气温25℃到36℃。

●16日(周日)：晴天间多云，气温24℃到36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）