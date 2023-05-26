洛阳多处入选！河南推出十条夏季旅游主题线路

记者11日获悉，河南省文化和旅游厅日前推出十条夏季旅游主题线路，洛阳多个景区、博物馆、民宿等入选。

记者11日获悉，河南省文化和旅游厅日前推出十条夏季旅游主题线路，洛阳多个景区、博物馆、民宿等入选。

据介绍，为全面提振文旅消费，激发市场活力，河南省文化和旅游厅日前策划开展“行走河南·读懂中国”文化旅游季活动，并推出“消夏·清凉避暑之旅”“自驾·云中高速之旅”“寻秘·太行探险之旅”“乐居·民宿体验之旅”“牧野·美丽乡村之旅”“研学·亲子时光之旅”“美食·老家寻味之旅”“青春·活力潮流之旅”“户外·露营探索之旅”“信仰·红色传承之旅”十条夏季旅游主题线路，满足不同人群的消费需求。

其中，西泰山、重渡沟、天河大峡谷入选“消夏·清凉避暑之旅”；白云山、老君山、木札岭、龙峪湾入选“自驾·云中高速之旅”；龙潭大峡谷、黛眉山、神灵寨入选“寻秘·太行探险之旅”；九间房、慢居十三月、云合山间入选“乐居·民宿体验之旅”；倒盏民俗村、孟津区朝阳镇卫坡村、栾川县庙子镇庄子村入选“牧野·美丽乡村之旅”；龙门石窟、洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆入选“研学·亲子时光之旅”；洛阳水席、洛阳八大汤、浆面条入选“美食·老家寻味之旅”；洛水昌谷、洛邑古城、广州市场步行街入选“青春·活力潮流之旅”；伏牛山滑雪度假乐园—伏牛山清凉界、万安山露营小镇、山水隐庐·水云涧微度假综合体—星空露营地入选“户外·露营探索之旅”；中共洛阳组纪念馆、八路军驻洛办事处纪念馆入选“信仰·红色传承之旅”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）