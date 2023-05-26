洛阳城市区7个人防工程纳凉点免费开放

记者从洛阳市国动办(人防办)获悉，城市区7个人防工程纳凉点已经全部免费开放，其中两个纳凉点建设有人防纳凉服务站，可以提供纳凉、饭菜加热等多项服务。

今日起，洛阳市民再添纳凉好去处！

记者从洛阳市国动办(人防办)获悉，城市区7个人防工程纳凉点已经全部免费开放，其中两个纳凉点建设有人防纳凉服务站，可以提供纳凉、饭菜加热等多项服务。

两个人防纳凉服务站分别位于涧西区周山大道与西苑路交叉口北侧(地铁1号线上海市场站C、E出口与爱尚街地下商业街连通处附近)和老城区中州路青年宫广场附近的人防地下商场，不仅是独立的纳凉空间，还能提供多项服务。

当天，在涧西区周山大道与西苑路交叉口北侧，洛报融媒记者从室外走进人防工程纳凉点，能够明显感觉到凉意，非常舒适。这里专门设置了人防纳凉服务站，配备有电视机、饮水机、微波炉、老花镜、便民药箱、读物等，还有一间母婴室，可以满足纳凉群众的不同需求。服务站的墙上张贴有人防知识，让市民在纳凉的同时，学习自救互救知识，提升避险逃生能力。

“微波炉可以帮带饭的市民加热饭菜，便民药箱、读物、饮水机，还有无线网都是免费使用的。”洛阳市国动办(人防办)有关负责人表示，他们还积极协调有关部门，在每个人防纳凉服务站配置2名志愿者，为纳凉群众提供便利，同时做好服务站的管理和维护。

该负责人表示，接下来，他们将依托人防纳凉服务站，开展急救常识培训、健康知识小讲座等各类活动，让更多群众受益，充分发挥人防工程平战结合的功能。

这7个人防工程纳凉点免费开放时间为7月11日至8月底。需要注意的是，人防工程内温度较低，市民应注意增减衣物，患有风湿病的老年人、体弱病人请谨慎入内。纳凉的市民请自觉遵守公共道德，爱护人防设施，遵守公共秩序，维护公共卫生。