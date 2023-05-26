洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳城市区7个人防工程纳凉点免费开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 18:56

　　今日起，洛阳市民再添纳凉好去处！

　　记者从洛阳市国动办(人防办)获悉，城市区7个人防工程纳凉点已经全部免费开放，其中两个纳凉点建设有人防纳凉服务站，可以提供纳凉、饭菜加热等多项服务。

　　两个人防纳凉服务站分别位于涧西区周山大道与西苑路交叉口北侧(地铁1号线上海市场站C、E出口与爱尚街地下商业街连通处附近)和老城区中州路青年宫广场附近的人防地下商场，不仅是独立的纳凉空间，还能提供多项服务。

　　当天，在涧西区周山大道与西苑路交叉口北侧，洛报融媒记者从室外走进人防工程纳凉点，能够明显感觉到凉意，非常舒适。这里专门设置了人防纳凉服务站，配备有电视机、饮水机、微波炉、老花镜、便民药箱、读物等，还有一间母婴室，可以满足纳凉群众的不同需求。服务站的墙上张贴有人防知识，让市民在纳凉的同时，学习自救互救知识，提升避险逃生能力。

　　“微波炉可以帮带饭的市民加热饭菜，便民药箱、读物、饮水机，还有无线网都是免费使用的。”洛阳市国动办(人防办)有关负责人表示，他们还积极协调有关部门，在每个人防纳凉服务站配置2名志愿者，为纳凉群众提供便利，同时做好服务站的管理和维护。

　　该负责人表示，接下来，他们将依托人防纳凉服务站，开展急救常识培训、健康知识小讲座等各类活动，让更多群众受益，充分发挥人防工程平战结合的功能。

　　这7个人防工程纳凉点免费开放时间为7月11日至8月底。需要注意的是，人防工程内温度较低，市民应注意增减衣物，患有风湿病的老年人、体弱病人请谨慎入内。纳凉的市民请自觉遵守公共道德，爱护人防设施，遵守公共秩序，维护公共卫生。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    入伏养生的“12345”
    入伏养生的“12345”
    入伏养生的“12345”
        今日入伏，今年的三伏依旧是40天。这是一年中气温最高且潮湿、闷热的日子。天热吃什么能消暑？冬病夏治要注...
  • ·夏季擦伤可别反复涂碘伏
  • ·俩小时打三个相同内容的电话 他救了自己！
  • ·孩子年龄小，散瞳验光会不会伤眼睛？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涨了！河南退休人员基本养老金上调
  • 最新发布！我省高招各批次录取时间来了
  • 洛宁县：体验乡村旅居 享受别样暑期
  • 洛阳“铁人”勇夺226公里大铁项目冠军
  • 万基控股2×60万千瓦机组1号锅炉成功点火
  • 网购飞天茅台为假酒 法院判决商家“退...
  • 乡里中心设置老人洗浴室 精准对接群众...
  • 公交车上的安全装置，你了解吗？
  • 一男子想发家致富 竟代理境外赌博网站
  • 深耕创意 持续引流来——坚定不移走好...
    		•
    百姓呼声
    暑假要求学生每天两次微信报平安合适吗？
    洛阳地铁二期最新规划进展？官方回应
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    隋唐荷影

    燕子年年来我家

    七月拍荷

    洛浦晨色
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605