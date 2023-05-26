酒驾醉驾飙车炸街？违法犯罪成本了解一下

近日，洛阳交警部门在全市范围内开展严查酒驾、醉驾、“飙车炸街”等违法犯罪行为集中行动。

近日，洛阳交警部门在全市范围内开展严查酒驾、醉驾、“飙车炸街”等违法犯罪行为集中行动。本次集中行动，全市共出动警力1413人，设置72个卡点，共盘查各类车辆4592台次，共查处重点交通违法164例，其中酒驾48起、醉驾19起、“飙车炸街”3起，并公布一批典型案例。

在唐宫路与民主街口，郑某某驾驶一辆普通二轮摩托车，经现场检测酒精含量数值为69mg/100mL；另一起发生在中州东路口，史某某驾驶一辆轻型栏板货车，经现场检测酒精含量数值为33mg/100mL，两人均达到饮酒后驾驶机动车标准，被现场查获。

王某在未取得机动车驾驶证的情况下，醉酒驾驶无号牌二轮摩托车，与赵某驾驶的二轮摩托车发生碰撞，造成王某受伤、两车不同程度受损。经交警部门认定，王某未取得机动车驾驶证醉酒(血液中酒精含量为180.57mg/100mL)后驾驶无号牌二轮摩托车逆向行驶是导致交通事故的原因，负该事故的全部责任。

民警提醒广大驾驶员朋友，酒后驾车成本高昂，一定要做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。

●饮酒驾驶

条件：酒精含量20mg/100ml~80mg/100ml(不含)。

违法成本：驾驶证记12分+暂扣6个月机动车驾驶证+1000元罚款。

●醉酒驾驶

条件：酒精含量达到或超过80mg/100ml。

违法成本：约束至酒醒+吊销驾驶证+5年内不得重新取得机动车驾驶证+追究刑事责任。

●饮酒后驾驶营运机动车

违法成本：处15日拘留+5000元罚款+吊销驾驶证+5年内不得重新取得机动车驾驶证。

●醉酒驾驶营运机动车

违法成本：约束至酒醒+吊销机动车驾驶证+追究刑事责任+10年内不得重新取得机动车驾驶证+重新取得驾驶证后不得驾驶营运机动车。

●因酒驾发生重大交通事故构成犯罪

违法成本：追究刑事责任+吊销机动车驾驶证+终身禁驾。

（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 郭含笑 通讯员 姜东 文/图）