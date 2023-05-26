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好消息！宜阳多家景区对这些人员免费啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 宜阳县文化广电和旅游局 2023.07.11 17:52

　　近日，为服务广大体育爱好者，使其感受宜阳人民的好客热情，宜阳县文广旅局携手河南省第14届运动会组委会、第8届残疾人运动会组委会，对参赛教练员、运动员、领队、工作人员及运动员粉丝等开展“宜阳不一样”系列文旅产品优惠活动。

　　优惠方案如下：

　　1.参与景区

　　宜阳五大景区：花果山景区、灵山景区、七彩童话动物王国景区、莲花公园水世界、洛水昌谷景区及全县近20个旅游小镇。

　　2.优惠对象

　　参加河南省第14届运动会、第8届残疾人运动会的教练员、运动员、领队、工作人员和运动员粉丝群体。

　　3.优惠设置

　　(1)参会的教练员、运动员、领队、工作人员每人免费领取宜阳五大景区门票1张(含：花果山景区、灵山景区、七彩童话动物王国、莲花公园水世界、洛水昌谷景区门票，不含保险)。

　　(2)参会的教练员、运动员、领队、工作人员每人可带10名粉丝，每名粉丝免费可任选领取1张宜阳五大景区门票(花果山景区、灵山景区、七彩童话动物王国、莲花公园水世界门票、洛水昌谷景区五选一门票，不含保险)。

　　(3)参会的教练员、运动员、领队、工作人员和粉丝群体驾车前往者均可领取宜阳文旅加油卡1，享受加中石油92#汽油每升直降0.3优惠。

　　(4)参会的教练员、运动员、领队、工作人员和粉丝群体的家属组团自驾车的，购买自驾游套餐票还可获得满300送100元、满150送50元、满70送20元宜阳文旅中石油现金加油券。

　　4.活动流程

　　(1)参赛人员通过组委会发出的宜阳文旅智慧平台官方二维码微信扫码进入省运会参赛人员专区进行领取五大景区门票电子票联票(不含保险，需在窗口另行购买)

　　(2)参赛人员粉丝通过组委会发出的宜阳文旅智慧平台官方二维码微信扫码进入省运会粉丝人员专区进行领取五大景区门票电子票单票

　　(3)运动员、裁判员、教练员和工作人员及粉丝成功后即生成五大景区门票联票和单票，到景区售票窗口打开“宜阳文旅智慧平台”小程序进入我的--全部订单打开核销码由景区工作人员扫码核销后换票入园(不含保险，保险需在窗口换票时另行购买)，此电子联票不可退票折现；

　　(4)预约成功的教练员、运动员、领队、工作人员和粉丝群体预约成功后即生成景区门票核销码，到景区扫码核销入园，领取的加油码到中石油宜阳2站、4站核销加油，购买自驾游套票及赠送的加油现金券，任意一个码核销后购买的自驾游套票即不能退，如未核销使用则可退。

　　5.相关要求

　　本次活动采取实名制，赠送的所有景区门票和加油卡、加油现金券须在2023年9月1日前核销使用，过期作废。⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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