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洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 17:51

　　11日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月11日20时至7月12日20时，汝阳县局部、伊川县局部、偃师区局部、嵩县局部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：汝阳县、伊川县、偃师区、嵩县、新安县(5个县区)。

　　1.汝阳县：靳村乡、三屯镇、王坪乡、十八盘乡、刘店镇、付店镇。

　　2.伊川县：江左镇。

　　3.偃师区：府店镇。

　　4.嵩县：黄庄乡。

　　5.新安县：石井镇、北冶镇。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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