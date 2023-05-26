11日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月11日20时至7月12日20时，汝阳县局部、伊川县局部、偃师区局部、嵩县局部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

11日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月11日20时至7月12日20时，汝阳县局部、伊川县局部、偃师区局部、嵩县局部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 11日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月11日20时至7月12日20时，汝阳县局部、伊川县局部、偃师区局部、嵩县局部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、伊川县、偃师区、嵩县、新安县(5个县区)。 1.汝阳县：靳村乡、三屯镇、王坪乡、十八盘乡、刘店镇、付店镇。 2.伊川县：江左镇。 3.偃师区：府店镇。 4.嵩县：黄庄乡。 5.新安县：石井镇、北冶镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）