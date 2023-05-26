十二届洛阳市委第三轮巡察公布“问题清单”

按照洛阳市委统一部署，2023年2月23日至4月23日，十二届洛阳市委第三轮巡察安排8个巡察组对洛阳市国资委、洛阳国晟集团、洛阳国宏集团、洛阳文旅集团、洛阳市轨道交通集团、洛阳公交集团6家单位开展常规巡察；对重点项目建设、老旧小区改造资金开展专项巡察。7月6日至10日，洛阳市委各巡察组陆续向被巡察单位反馈巡察意见。

按照洛阳市委统一部署，2023年2月23日至4月23日，十二届洛阳市委第三轮巡察安排8个巡察组对洛阳市国资委、洛阳国晟集团、洛阳国宏集团、洛阳文旅集团、洛阳市轨道交通集团、洛阳公交集团6家单位开展常规巡察；对重点项目建设、老旧小区改造资金开展专项巡察。7月6日至10日，洛阳市委各巡察组陆续向被巡察单位反馈巡察意见。

洛阳市委巡察工作领导小组、市纪委监委和市委组织部有关领导同志参加反馈，并对巡察整改提出严肃要求，强调被巡察党组织要把巡察整改作为贯彻党的二十大精神的实际行动，作为管党治党、健全党内监督体系的重要抓手，将巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，扎实做好巡察“后半篇文章”。

反馈指出，新一届洛阳市委履职以来，各市管企业党委能够认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实市委国企改革重组部署要求，担当作为意识明显增强，管党治党责任进一步强化，国企改革稳步推进，政治生态整体向好。但巡察也发现了一些问题。

常规巡察洛阳市国资委党委发现的主要问题：政治站位不高，担当意识不强，破解国企改革重点难点问题办法不多，推动监管企业市场化转型力度不大，监管企业盈利能力较弱；缺乏斗争精神，国资监管宽松软，经营业绩考核指挥棒作用发挥不明显，防范化解重大风险不够有力，对监管企业党建工作指导不深入；全面从严治党责任扛得不牢，作风建设不扎实，违反中央八项规定精神问题仍有发生。

洛阳市国资委党委书记、主任易勋表示，市委巡察组反馈的问题实事求是、全面客观，将坚决扛牢整改主体责任，做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休，以巡察整改实效引领推动各项工作再上新台阶。

常规巡察洛阳国晟集团党委发现的主要问题：学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展指示批示精神不深入，把方向、管大局、抓落实作用发挥不充分，落实国企重塑性改革要求有差距，市场化转型较慢；风险防控机制不健全，经营管理和项目运营能力不强，资产盘活不够，资金利用效率不高；全面从严治党政治责任落实不到位，党的建设存在薄弱环节。

洛阳国晟集团党委书记、董事长周永伟表示，巡察组反馈的意见实事求是、全面准确，将坚决把整改落实作为一项重要政治任务，确保整改事事有回音、件件有落实。