“跑赢”山洪！洛阳全面推进山洪灾害防御规范化建设

正值主汛期，沿黄河生态廊道洛阳新安段行进，北冶镇滩子沟村就镶嵌在黄河小浪底曲曲弯弯的岸线上。一道沟、五道岔，是这里的真实写照。宛如一枚硬币的两面，绿水青山之间也掩藏着巨大的风险——山洪灾害。

正值主汛期，沿黄河生态廊道洛阳新安段行进，北冶镇滩子沟村就镶嵌在黄河小浪底曲曲弯弯的岸线上。一道沟、五道岔，是这里的真实写照。宛如一枚硬币的两面，绿水青山之间也掩藏着巨大的风险——山洪灾害。

来到滩子沟口，河滩边的群众家门口，都张贴着颜色鲜亮的“山洪灾害防御明白卡”，避灾安置点、转移责任人、联系电话清清楚楚。而在作为转移责任人的党员干部家门口，也同样钉着一张明白卡，被转移人的情况也一目了然。每一份明白卡上还有一个二维码，扫一扫，图文、漫画相结合的山洪防御避险知识格外生动形象。

“村支部委员王芬是俺家的帮扶责任人，俺家门口是她的信息，她家门口有俺的情况。”年近七旬的村民刘平子说，“一看到牌子，山洪来袭紧急避险的情形，就会在脑子里过一遍‘电影’。”

“铜锣一响，思想就要警惕起来。铜锣慢敲，准备转移；铜锣快敲，警报拉响，立马转移到村委会。”如今，和刘平子一样，滩子沟的老乡们个个都是山洪防御的明白人。

“山里的老百姓没少吃山洪的亏。”刘平子曾多次目睹山洪的惊险场面。在山里，暴雨来得突然，洪水瞬时汇聚，破坏力强，“沟里的漫水桥看着敦实，眨眼的工夫就被冲毁了”。