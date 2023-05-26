国际先进！洛阳6个项目通过省重大科技专项项目验收

记者日前从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅公布了2023年第二批省重大科技专项项目验收结果，洛阳6个项目名列其中。相关项目在新材料、装备制造等领域突破了关键核心技术，部分技术跻身国际先进水平，为洛阳抢抓产业“风口”，培育壮大十大产业集群提供了强劲科技支撑。

洛阳科博思新材料科技有限公司合成轨枕生产现场

记者日前从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅公布了2023年第二批省重大科技专项项目验收结果，洛阳6个项目名列其中。相关项目在新材料、装备制造等领域突破了关键核心技术，部分技术跻身国际先进水平，为洛阳抢抓产业“风口”，培育壮大十大产业集群提供了强劲科技支撑。

其中，黎明化工研究设计院有限责任公司的“低堆密度高强度高分散蒽醌选择性加氢钯催化剂的研制”项目，围绕蒽醌法制过氧化氢固定床工艺研发，突破催化剂制备过程中孔结构调整、贵金属负载等关键技术难题，开发出一种低堆密度高强度大孔容氧化铝载体材料，进而开发出新一代高效蒽醌加氢催化剂产品，助力我国过氧化氢制备技术再上新台阶。

洛阳科博思新材料科技有限公司的“国铁用高强度合成轨枕及配套材料研究与产业化”项目，通过开展树脂配方设计、树脂和纤维低频剪振浸渍技术研究，实现了大厚度合成轨枕一次成型，开发了缓发泡聚氨酯配方体系，发泡时间精准可控，研发了自动化浸渍技术，实现了产品“近零缺陷”的批量稳定生产，在产品性能、工程应用性能及其连续生产工程和装备等方面整体达到国际先进水平。

洛阳金鹭硬质合金工具有限公司的“高性能碳化钨及其硬质合金产品关键技术研究及产业化”项目，围绕我省钨产业技术创新关键问题开展联合攻关，突破超粗碳化钨粉体高温还原碳化技术、超高压气密封和内孔近净成型碳化钨涂层的制备技术、大规格硬质合金顶锤产品组织均匀性控制技术、截齿高强度焊接和同步热处理技术，建成了高性能碳化钨基喷涂粉、全流程超大规格顶锤等4条生产线，实现年产能近3000吨，引领中国钨产业快速发展。

中国船舶重工集团公司第七二五研究所的“钛合金复杂构件制造技术研究及产业化”项目，突破了大厚度钛合金构件环缝电子束焊接、双激光对称焊等工程化应用难题，焊接效率较传统手工焊大幅提高，高品质冷轧钛带卷产品实现了国产化替代，显著提升洛阳乃至河南在钛合金构件方面的综合技术优势。

中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司的“新一代碳化硅材料关键技术研发及产业化”项目，研发出高抗氧化性碳化硅材料，突破了新型添加剂配方、分布控温协同气氛调控烧结等技术，建成了年产1万吨新一代碳化硅材料生产线，填补了国内垃圾焚烧发电行业高效、长寿耐材技术的空白。

洛阳中重自动化工程有限责任公司的“智能矿井提升系统关键技术及产业化”项目，紧密围绕矿井提升机控制系统、电液制动系统、变频传动以及设备运维技术提升的市场需求，开发智能化矿井提升机系统，使得电气控制和变频传动技术达到国际先进水平，大大提高矿井提升机的生产效率和管理水平，促进河南乃至全国矿山提升装备整体技术提升和产业链发展。

据介绍，省级重大科技专项项目聚焦河南优势主导产业和战略性新兴产业重大创新需求实施，是引领作用突出、资金投入量大、协同效应明显、支撑作用显著的重大科研项目。入选并通过验收的项目后续将获得专项资金支持。以专项为抓手，洛阳近年相关产业突破了一批关键核心技术，助力抢抓产业风口，建功国家科技自立自强。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图）