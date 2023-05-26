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洛阳将推荐选树第一届“洛阳市卓越工程师”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 17:08

　　11日，记者从洛阳市总工会获悉，2022年度洛阳市“河洛工匠”“河洛大工匠”和第一届“洛阳市卓越工程师”选树命名活动即将开展，旨在持续深化产业工人队伍建设改革，激励广大职工走技能成才之路，为建强副中心、形成增长极提供强大的人才支撑。

　　评选选树程序将分推荐申报、组织初审、专家评审、会议审议、提名公示、命名奖励等6个环节。在推荐申报环节，可由基层工会根据条件，经过民主推荐确定推荐人选并在本单位公示后(不少于5个工作日)，按照属地原则向各县区总工会或市产业工会、市直工会、市属基层工会推荐。

　　根据安排，洛阳市拟选树命名2022年度“河洛工匠”60名、“河洛大工匠”5名到10名和第一届“卓越工程师”20名。各县区、产业工会、市直工会可推荐“河洛工匠”8名人选(含个人自荐的传统手工艺、非遗类等人选，限3人以内)，“河洛大工匠”2名人选，“卓越工程师”3名人选；洛阳市总各直属基层工会可推荐“河洛工匠”5名人选、“河洛大工匠”1名人选、“卓越工程师”3名人选。

　　在人选构成方面，河洛工匠选树中先进制造业、十大风口产业集群和现代服务业人选所占比例不低于50%，传统支柱产业人选不高于30%，职业院校教师、临床一线医生不高于8%，传统手工艺、市级以上非物质文化遗产传承人等人选不超过12%；企业负责人原则上不参评(仅限于传统手工艺及非遗类可参评且人选不超过8%)。“卓越工程师”选树以先进制造业和十大风口产业集群的工程技术人员为主，适当向专精特新民营企业和本地龙头企事业单位倾斜。

　　相关链接：卓越工程师选树原则和条件

　　卓越工程师选树原则

　　选树卓越工程师坚持面向全市企事业单位，紧紧扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，坚持以先进制造业为主，聚焦光电元器件、高端精密轴承、耐火材料、智能农机装备、航空装备、生物医药、电子显示材料、新能源电池、特色精细化工、人工智能等10个重点发展的“风口”产业集群，兼顾传统行业和领域，适当向专精特新民营企业和本地龙头企事业单位倾斜，贯彻公开、公平、公正和德能兼备、优中选优原则。

　　卓越工程师选树条件

　　应热爱祖国、遵纪守法、爱岗敬业，富有创新和奉献精神，原则上在专业技术或生产服务一线岗位工作满5年，具有高级工程师(副高级)以上专业技术职务或同等资格，年龄在55周岁以下，近5年来业绩突出、成效显著，并具备以下条件之一：

　　1.主持研制开发的新产品、新材料、新设备、新工艺等已投入生产，可比性经济技术指标处于国内领先水平。

　　2.作为第一发明人，获得具有显著经济和社会效益的发明专利。

　　3.承担的重点项目技术报告，技术论证有深度，调研、设计、测试数据齐全、准确，具有国内领先水平。

　　4.发表的本领域研究成果，具有较高学术价值。

　　5.作为第一起草人，主持完成省部级以上行业技术标准或技术规范的编写。

　　6.作为第一作者在国家核心期刊上发表论文的。

　　7.获得国家级奖励二等奖以上等次前五名获奖者、省部级科技进步一等奖前三名获奖者或二等奖第一名获奖者(含)以上的。

　　8.在本行业、本系统作出突出贡献，专业技术水平处于全市领先地位或青年拔尖人才，社会影响大、受到广泛赞誉或受到国家、省专项表彰的特殊人才。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖  通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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