7月12日起，定鼎门遗址博物馆一楼展厅暂停开放

今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，因馆内提升改造，定鼎门遗址博物馆一楼展厅将从7月12日起暂停对外开放。
今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，因馆内提升改造，定鼎门遗址博物馆一楼展厅将从7月12日起暂停对外开放。
今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，因馆内提升改造，定鼎门遗址博物馆一楼展厅将从7月12日起暂停对外开放。具体内容如下：
定鼎门遗址博物馆一楼展厅暂停开放公告
亲爱的观众朋友们：
因馆内提升改造，定鼎门遗址博物馆一楼展厅将从7月12日起暂停对外开放，二楼展厅正常开放，游客可绕行至定鼎门北广场由东、西马道登上二楼参观。
由此给您带来的不便敬请谅解！请您持续关注定鼎门遗址博物馆微信公众号了解最新动态。感谢您的理解与支持！
定鼎门遗址博物馆
2023年7月11日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605