7月12日起，定鼎门遗址博物馆一楼展厅暂停开放

今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，因馆内提升改造，定鼎门遗址博物馆一楼展厅将从7月12日起暂停对外开放。

今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，因馆内提升改造，定鼎门遗址博物馆一楼展厅将从7月12日起暂停对外开放。 资料图 今日，“定鼎门遗址博物馆”微信公众号发布消息称，因馆内提升改造，定鼎门遗址博物馆一楼展厅将从7月12日起暂停对外开放。具体内容如下： 定鼎门遗址博物馆一楼展厅暂停开放公告 亲爱的观众朋友们： 因馆内提升改造，定鼎门遗址博物馆一楼展厅将从7月12日起暂停对外开放，二楼展厅正常开放，游客可绕行至定鼎门北广场由东、西马道登上二楼参观。 由此给您带来的不便敬请谅解！请您持续关注定鼎门遗址博物馆微信公众号了解最新动态。感谢您的理解与支持！ 定鼎门遗址博物馆 2023年7月11日 ⑥