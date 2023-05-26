玻璃厂路南侧和瀍涧大道交叉口处将设置调头车道

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：玻璃厂路辅路(高架桥下的路)向北至瀍涧大道，上高架需要左转掉头，极其不便，建议在绿化带处设置一条调头车道。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：玻璃厂路辅路(高架桥下的路)向北至瀍涧大道，上高架需要左转掉头，绕行较远，极其不便，建议在绿化带处设置一条调头车道。

洛阳市住房和城乡建设局回复：根据交警部门要求，因玻璃厂路高架与瀍涧大道交叉口(经八路口)的东边是瀍涧大道下穿定鼎路隧道，距离非常近，在经八路口直行向北或从南向西左转存在很大的安全隐患。为保证通行安全，在该路口瀍涧大道方向路中间设置隔离，禁止经八路口南北通行。

考虑到群众减少绕行的诉求较多，我局已组织研究于玻璃厂路南侧和瀍涧大道交叉口处设置调头车道的方案，目前方案已经制定，正在协调相关部门推进方案落实。

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