洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涨了！河南退休人员基本养老金上调
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省人力资源和社会保障厅 2023.07.11 10:28

　　洛阳企业和机关事业单位的退休人员注意了，2023年退休人员基本养老金再次上涨。昨日，省人社厅、财政厅联合印发《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》(以下简称《通知》)，明确从2023年1月1日起，为2022年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员增加基本养老金。

　　《通知》明确三种调整方式：1.定额调整，调整范围内的退休人员每人每月增加35元。2.挂钩调整，调整范围内的退休人员，先按本人缴费年限(含视同缴费年限，不含折算工龄)每满1年每月增加1.2元(缴费年限不满1年的按1年计算、缴费年限不满15年的按15年计算)；在上述基础上，每月再按本人2022年12月份基本养老金(统筹项目内部分，企业退休人员不含取暖费、机关事业单位退休人员不含职业年金)的1.1%计算增加。3.适当倾斜，在普遍调整基础上，再适当提高下列人员的基本养老金：截至2022年12月31日年满70周岁的高龄退休人员，分年龄段按以下标准每人每月再增加基本养老金：年满70周岁不满75周岁25元；年满75周岁不满80周岁30元；年满80周岁不满85周岁40元；年满85周岁不满90周岁50元；年满90周岁60元。退休人员的年龄计算，以批准退休时确定的出生时间为准。

　　另外，企业退休军转干部基本养老金在按以上规定调整后达不到所在省辖市、济源示范区企业退休人员基本养老金平均水平的，补足到所在省辖市、济源示范区企业退休人员基本养老金平均水平。

　　《通知》提到，调整基本养老金所需资金，参加企业职工基本养老保险的从企业基本养老保险基金中列支，参加机关事业单位工作人员基本养老保险的从机关事业单位基本养老保险基金中列支。未参加职工基本养老保险的，调整所需资金由原渠道解决。

　　同时，根据国家和我省有关规定，调整基本养老金所需资金按职工退休时基础养老金和个人账户养老金各占基本养老金的比例，分别从统筹基金和个人账户余额中列支；个人账户余额为零时，全部从统筹基金中列支。

　　《通知》明确，要确保调整增加的基本养老金于2023年7月31日前发放到位。同时，要通过扩大职工基本养老保险覆盖面、加强基金收支管理等措施，提高基金支付能力，确保退休人员基本养老金按时足额发放，不得发生拖欠。

　　>>>《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》

[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    入伏养生的“12345”
    入伏养生的“12345”
    入伏养生的“12345”
        今日入伏，今年的三伏依旧是40天。这是一年中气温最高且潮湿、闷热的日子。天热吃什么能消暑？冬病夏治要注...
  • ·夏季擦伤可别反复涂碘伏
  • ·俩小时打三个相同内容的电话 他救了自己！
  • ·孩子年龄小，散瞳验光会不会伤眼睛？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涨了！河南退休人员基本养老金上调
  • 警惕热射病！洛阳已出现1例患者
  • 万基控股2×60万千瓦机组1号锅炉成功点火
  • 最新发布！我省高招各批次录取时间来了
  • 洛宁县：体验乡村旅居 享受别样暑期
  • 中石化洛阳工程助力我国首个万吨级光...
  • 洛阳交通执法部门公布一批出租汽车违...
  • 洛阳“铁人”勇夺226公里大铁项目冠军
  • 洛阳开展防汛督查 涉及城市内涝、山...
  • 公交车上的安全装置，你了解吗？
    		•
    百姓呼声
    暑假要求学生每天两次微信报平安合适吗？
    洛阳地铁二期最新规划进展？官方回应
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    隋唐荷影

    燕子年年来我家

    七月拍荷

    洛浦晨色
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605