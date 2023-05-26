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一簪一钗演绎发丝上的国风浪漫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 09:04
车利丹在整理头饰

　　“这些缠花就是靠着一片纸加一根蚕丝线，一圈一圈缠绕出来的。”近日，在洛阳市老城区一家汉服店内，店主车利丹正在向顾客介绍柜子里琳琅满目的汉服头饰。

　　除了汉服店店主，车利丹的另外一个身份是“簪娘”，即制作发簪等汉服头饰的女性。近年来，随着汉服的兴起，“簪娘”这一职业也逐渐被更多人了解。同时，她也是老城区手工发簪制作技艺非遗传承人。

绿松石头饰

　　1983年出生的车利丹从小就跟着外婆学做绒花等传统头饰。10年前，她在结婚生子后，为了方便照顾家庭，辞去工作，干起了家里的老本行。“当时汉服还没有火起来，圈子很小，我就开了一家淘宝店，在网上销售传统手工头饰。”她说。

缠花头饰

　　头饰是汉服文化中不可或缺的元素。车利丹介绍，常见的汉服头饰有笄、簪、钗、步摇、华盛等。簪由笄发展而来，有插在发髻上装饰或固定发式的作用，装饰、实用兼具，多用翠羽、珠宝、金银等材料制成。簪和钗的区别体现在造型上，单股为簪，双股为钗。步摇则是在簪的基础上添加了一个挂坠，这种头饰会随着走路而摆动，一步一摇，故称步摇。华盛又名花盛，可以是簪也可以是钗，但都是花形样式。

缠花头饰

　　“以上这些是从头饰造型上进行划分的，如果按制作方法则可以分为缠花、绒花、珠花、绢花、花丝錾刻、烧蓝点翠等。”车利丹指着柜子里的各类头饰边走边说。头饰制作可是个细致活儿，以缠花为例，需要先在卡纸上画出设计稿，之后剪出纸样，再将纸样并在铜丝上，用蚕丝线按照纸样的形状一圈圈缠绕，缠绕过程中不能露出铜丝和纸样，而且要确保蚕丝线缠绕时力道相同且不脱落，这样才能做出平整精致的缠花。

　　由于做工精细、用料扎实，车利丹的手工汉服头饰在圈内小有名气。去年以来，随着洛阳汉服的出圈，汉服头饰需求量明显增加。“去年以来订单量激增，除了洛阳的汉服工作室，我们的产品还销往陕西、四川、浙江等省份。”车利丹说。

嵌珠宝头饰

　　如今，车利丹正探索在传统手艺的基础上融入现代审美，设计制作“通勤风”汉服头饰。在她看来，除了传统汉服，现在很多女孩子已经把马面裙等作为日常服装穿着，汉服头饰也应该与时俱进，化繁为简，让传统技艺走进日常生活，实现传统文化活态传承。

　　面对日渐崛起的汉服市场，车利丹表示：“汉服风兴起的背后是中华传统文化的复兴和文化自信的建立，而手工发簪则是发丝上的国风浪漫。作为一名非遗传承人，我将用创意制作更多适合日常生活的发簪，传承为本、创新赋能，用一簪一钗为洛阳汉服产业锦上添花。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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