中华服饰文化研究会理事、北京服装学院汉唐服饰研究中心副主任陈诗宇：汉服体验全龄化 新场景吸引回头客

洛阳汉服至今热度不减，不少游客千里迢迢来到洛阳“玩穿越”，“洛阳全城NPC实锤了”登上热搜。

洛阳汉服至今热度不减，不少游客千里迢迢来到洛阳“玩穿越”，“洛阳全城NPC实锤了”登上热搜。洛阳汉服为何能一直火爆？流量当前，洛阳如何把线上热度转化为线下消费？对此，洛报融媒记者采访了中华服饰文化研究会理事、北京服装学院汉唐服饰研究中心副主任陈诗宇。

洛阳汉服出圈，文化IP和城市包容性缺一不可

一个城市的出圈，少不了天时、地利、人和，在陈诗宇看来，洛阳更是如此。

“洛阳这些年对历史遗迹的活态化呈现，为今年文旅产业的全面复苏作了很好的铺垫。”陈诗宇说，硬件设施的建设相当于蓄力，而汉服是中国优秀传统文化的载体，尤其是这些年随着文化自信的回归和提升，在全社会已经有了较好的群众基础，人们对汉服的接受度也一直在提升。

此外，在软件上，洛阳文旅政策对汉服的支持，如穿汉服免景区门票等，更为汉服出圈赢得不少流量。在文化IP的打造上，《登场了！洛阳》《风起洛阳》《唐宫夜宴》等的加持，也让洛阳在全国网友面前“刷了脸”。可以说，硬件、软件的默契配合，成为洛阳汉服出圈的重要“密码”。

其实，汉服产业发达的城市在国内还有不少，洛阳有什么不同于其他城市的特色呢？陈诗宇认为，在隋唐洛阳城等景区，游客身穿的襦裙、大袖衫中暗藏答案。“在北京穿明制汉服的居多，杭州则流行宋风。”陈诗宇说，“以唐为主是洛阳的一大特色。”的确，洛阳作为唐朝东都、武周神都，唐风浓厚。汉服文化在洛阳这片土壤生长，也发展出独有的城市特色。

陈诗宇也发现，在洛阳体验汉服的游客年龄跨度很大，上至步履蹒跚的老人，下至牙牙学语的孩童，在街头都能遇到，这和其他城市穿汉服的大多数是年轻人大不相同。由此可见，汉服在洛阳的群众基础好，城市包容性更强。