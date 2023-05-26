洛阳“铁人”勇夺226公里大铁项目冠军

在刚刚结束的2023第四届甘肃玉门铁人三项赛上，首次参加该项目的洛阳“铁人”王鹏飞勇夺226公里大铁项目冠军，总用时10小时28分。

王鹏飞登上领奖台(受访者供图)

在刚刚结束的2023第四届甘肃玉门铁人三项赛上，首次参加该项目的洛阳“铁人”王鹏飞勇夺226公里大铁项目冠军，总用时10小时28分。比赛按照3800米游泳、180公里骑行、42公里马拉松的顺序展开。

王鹏飞今年36岁，从事金融行业，自2017年开始练习长跑和户外穿越。2021年，他获得南京老山100越野挑战赛冠军。前不久在兰考举行的铁人三项赛上，王鹏飞获得男子标铁全程35—39岁组季军。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王勇）