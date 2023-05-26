乡里中心设置老人洗浴室 精准对接群众需求

“冲完热水澡，浑身舒坦！”近日，在栾川县秋扒乡鸭石村乡里中心，67岁的高春如提着洗澡用品从刚建成不久的老人洗浴室走出来，一脸轻松地说。

“冲完热水澡，浑身舒坦！”近日，在栾川县秋扒乡鸭石村乡里中心，67岁的高春如提着洗澡用品从刚建成不久的老人洗浴室走出来，一脸轻松地说。

这个老人洗浴室安装有热水器和喷头，地上摆放着板凳，旁边有水龙头和洗手盆，再往里还安装有马桶，整体布局和相关设施跟城里人家中的卫生间几乎无异。

乡里中心里为啥要设置老人洗浴室？秋扒乡党委副书记黄彦霞说，鸭石村位于深山中，60岁以上老人约占总人口的1/3，其中不少人家里没有安装热水器一类的设备，平时村民想洗热水澡，要么自己烧开水，要么走出深山到乡里的澡堂去洗。在乡里中心建设过程中，他们了解到不少老人有就近洗热水澡的需求，于是对鸭石村党群服务中心原有的一个闲置套间进行改造，设置了一个老人洗浴室，以此拓展乡里中心的服务功能。

“这个洗浴室的改造没费多大事，因为精准对接了群众需求，深受大家欢迎。现在平均每天有10多个老人去洗澡，洗浴室几乎成了乡里中心最火的功能室。”黄彦霞说，接下来，他们将在老人洗浴室里安装更多适老化设施，并根据实际需求增设热水器和喷头。同时，考虑到村里部分老人行动不便，他们计划将老人洗浴室的开放时间调整到双休日，方便村里年轻人利用休息时间带老人过来洗澡。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 孙姝怡 通讯员 侯豫炯）