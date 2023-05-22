抢抓“锂电快车”风口 推动绿色低碳能源应用

昨日，在位于西工区中弘凤凰谷产业园的洛阳超耐动力新能源科技有限公司内，工作人员正在生产户外移动电源。 昨日，在位于西工区中弘凤凰谷产业园的洛阳超耐动力新能源科技有限公司内，工作人员正在生产户外移动电源。 该公司致力于先进的动力锂电池技术研究，拥有各类型动力锂电池、户外电源、房车电源、驻车电源、电池管理系统、电池回收的全产业链核心技术，涵盖产品设计、研发、制造、销售及售后等多领域，抢抓“锂电快车”风口，推动绿色低碳能源应用推广。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 葛超 摄）