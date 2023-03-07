洛阳节能宣传月活动启动

昨日，2023年洛阳市节能宣传月暨公共机构节能宣传月活动启动。

发放环保用品 洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 摄

昨日，2023年洛阳市节能宣传月暨公共机构节能宣传月活动启动。

此次活动由市机关事务管理局、市发改委主办。活动现场，我市各城市区、市直相关部门聚焦全国节能宣传周“节能降碳，你我同行”和全国低碳日“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”主题，向市民介绍节能降碳的有关知识。大家还共同发出了低碳生活、节约用电倡议，举行了签名活动。

今年我市节能宣传月活动主题是“节能降碳，你我同行”，时间从7月10日持续至8月10日。其中，7月12日为全国低碳日。

市发改委相关负责人介绍，我市各级各有关部门将灵活采用线上线下相结合的方式，积极开展节能降碳先进经验和典型案例推广、节能降碳知识科普、绿色消费引导、绿色低碳出行活动等，确保节能宣传进校园、进商场、进企业，深入社区和广大乡村，走进千家万户，形成更加浓厚的节能降碳社会氛围和崇尚绿色生活的文明新风尚。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 任平)