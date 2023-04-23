汝阳县组织考察团前往粤渝学先进、谈合作、招项目

刚刚过去的7月上旬，汝阳县委主要负责人带队，组织考察团到广东省东莞市道滘镇、广东心域文化旅游投资集团有限公司和畅享山水文化传播(重庆)有限公司进行跟班学习和合作洽谈、项目招商活动，并签订了三个重要合作协议。

刚刚过去的7月上旬，汝阳县委主要负责人带队，组织考察团到广东省东莞市道滘镇、广东心域文化旅游投资集团有限公司和畅享山水文化传播(重庆)有限公司进行跟班学习和合作洽谈、项目招商活动，并签订了三个重要合作协议。

近日在洛召开的全省文旅文创发展大会，对“用好山水资源，建设全国重要的休闲康养基地”“丰富业态体验，大力发展新文旅”等内容提出明确要求。这次“走出去”，是汝阳县为了落实我省“深化豫粤合作”精神、文旅产业发展部署和我市相关工作要求而组织的。在广东心域集团，考察团参观了龙门地派温泉森林度假酒店，详细了解酒店经营状况与发展模式，就汝阳县与该集团在文旅资源开发、项目落地、产业发展等方面的合作进行了交流，并进行合作签约。在重庆畅享山水公司，双方就“杜康+综合体”项目推进、杜康文化挖掘等方面进行交流，签订项目合作协议。

汝阳县委书记赵振峰表示，文旅产业是汝阳县域产业重要板块，发展文旅产业是全县发展的迫切需要。近年，该县依托生态环境、交通区位、旅游资源、要素保障等优势，全面开展“百里画廊”旅游风景道项目建设，初步形成了“东龙、西湖、南花、北酒”的文旅产业格局，为抢抓文旅产业新风口奠定了坚实基础。此次走出去学习考察，就是要借鉴外地先进经验，开发沉浸式文旅产品，打造沉浸式消费场景，促进以文旅赋能乡村运营，让新文旅综合带动产业发展、项目建设、乡村运营。下一步，该县将成立工作专班，加快项目策划和落地运营，支持广东心域集团、重庆畅享山水公司在汝阳投资项目。

在东莞市考察期间，汝阳县三屯镇重点学习了道滘镇先进的发展理念、优良的工作作风、高效的工作能力，并签订了“结对协作促进乡村振兴”协议，双方将以“联党建、联产业、联人才、联文化、联就业”为抓手，共同促进乡村振兴。双方表示，将加强劳务输出、企业交流、干部互访等工作，在产业发展上精准对接，在经贸往来上互通协作，摸索出一条深度合作、互促共赢之路。（洛报融媒·洛阳网记者 罗兴涛 通讯员 吴会菊 段群峰）