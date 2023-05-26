万基控股2×60万千瓦机组1号锅炉成功点火

9日上午，万基控股集团2×60万千瓦机组1号锅炉成功点火，经过十几个小时的升温升压试验，于昨日凌晨完成第一阶段管道吹扫工作，标志着该机组又一重大里程碑节点顺利完成。
9日上午，万基控股集团2×60万千瓦机组1号锅炉成功点火，经过十几个小时的升温升压试验，于昨日凌晨完成第一阶段管道吹扫工作，标志着该机组又一重大里程碑节点顺利完成。
9日上午，万基控股集团2×60万千瓦机组1号锅炉成功点火，经过十几个小时的升温升压试验，于昨日凌晨完成第一阶段管道吹扫工作，标志着该机组又一重大里程碑节点顺利完成。
该项目为省重点项目，也是我市重要的民生工程。其建设内容包括主厂区汽轮机、锅炉、发变组设备和系统，配套建设脱硫脱硝除尘环保系统及化水区、供热首站、煤场区、铁路专用线等，全部建成投用后年可发电72亿千瓦时，实现经济效益和社会效益有机结合。(洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 介兴华 摄)
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