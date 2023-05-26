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公交车上的安全装置，你了解吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 08:51

　　暑期来临，乘坐公交车至博物馆、景区、商圈等地避暑的市民增多。公交车是人们重要的出行方式，它节能环保、经济实惠，极大地方便了市民的日常生活。

　　公交车上有哪些保障安全的装置，怎么使用？哪些在明显地方，哪些在暗中保护乘客？我们绘制了一张公交车的剖面图，详细为您介绍。

　　●天窗

　　每辆公交车顶部均有2个天窗，紧急时刻可从车厢内部推开天窗，从车顶逃生。

　　●易挥发物监测报警系统

　　设置在投币箱旁边，上部是一个感应区。公交车驾驶员都叫它“烟感器”，主要用来“侦查”刺激性、挥发性物品。

　　●灭火器

　　每辆公交车标配2个灭火器，驾驶位旁边一个，后门旁边一个。

　　●安全锤

　　悬挂在公交车窗边的固定装置上，紧急时刻可以用来破窗。根据公交车大小不同，安全锤的配备数量也不同，每辆公交车一般配备6个到10个。

　　●乘客门应急控制旋钮

　　在车外前、后门旁边各有一个带透明罩的圆形装置，外圈是醒目的黄色，罩子里面是红色的旋钮。该装置旁边还有一个绿底白字的牌子，上边印有“乘客门应急控制：1.打开护盖；2.转动旋钮90°；3.手动开门；4.用后回位”。

　　公交车门是“气门”，紧急时刻如果车门打不开，司机、乘客可转动应急控制旋钮给车门“放气”，从而打开车门。每辆公交车上有5个这种旋钮，前后门外各有一个，车厢内前、后门旁边各有一个，驾驶位旁边还有一个。提醒大家，非紧急情况下千万不要使用。

　　●自动爆破启动开关

　　自动爆破启动开关是公交车上的“秘密武器”，其按钮设置在驾驶员手边，装置在车的内部，乘客看不见。

　　当公交车发生自燃或者遭遇火灾时，驾驶员按下自动爆破启动开关，位于车尾部的3个容器就会爆开，里面的灭火干粉将扑灭火焰。

　　除了上述这些安全装置，目前我市正在推广公交车车辆转弯蜂鸣器、感应雷达等类似倒车影像的设备，可以让车辆行驶更加安全。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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