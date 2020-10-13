双瑞特装获2022年度中国交协科学技术奖

记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，在近日召开的2022年度中国交通运输协会科学技术奖表彰大会暨中国交通运输新技术新成果推广大会上，该公司主要参与的“铁路桥梁组合减震限位技术及工程应用”项目获科技进步一等奖。

记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，在近日召开的2022年度中国交通运输协会科学技术奖表彰大会暨中国交通运输新技术新成果推广大会上，该公司主要参与的“铁路桥梁组合减震限位技术及工程应用”项目获科技进步一等奖。

我国西南地区地震带数量多，活动断层分布密集，铁路线路不可避免要穿越地震活跃区域。为攻克高烈度地震区铁路桥梁减震限位面临的技术难题，中铁二院联合中南大学、双瑞特装等单位共同推进“铁路桥梁组合减震限位技术及工程应用”项目，通过“产、学、研、用”协同攻关，在高烈度地震区铁路桥梁抗震领域取得了多项创新成果，相关减震限位技术及新型减震限位装置已在我国多个铁路桥梁建设项目中得到应用。

近年来，双瑞特装锚定产业风口，不断深耕管道补偿安全装备、桥梁建筑安全装备、特种材料制品等领域的研发、制造、销售和技术服务，持续为我国重大交通工程建设贡献力量，其产品陆续应用在多个国家重大工程中。

中国交通运输协会科学技术奖由国家科学技术奖励工作办公室批准设立，旨在奖励中国交通运输领域中做出突出贡献的单位和个人，是国家科技奖励的重要组成部分，被业内誉为“全国交通运输行业最高科技奖”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍)