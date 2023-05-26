以立法科学性保障立法项目有效性

昨日，市人大常委会召开近期立法规划及《洛阳市人大常委会立法工作办法(草案)》(简称《办法(草案)》)征求意见座谈会，听取市人大常委会相关工作机构、市直相关委局、立法专家等意见建议。

昨日，市人大常委会召开近期立法规划及《洛阳市人大常委会立法工作办法(草案)》(简称《办法(草案)》)征求意见座谈会，听取市人大常委会相关工作机构、市直相关委局、立法专家等意见建议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

编制近期立法规划，旨在增强我市地方立法工作的计划性、科学性。此前，市人大常委会面向社会各界公开征集建议项目，并从立法必要性、拟解决的主要问题等进行深入研究，形成近期立法规划项目清单。针对《办法(草案)》，市人大常委会已经过多轮次修改与审议。此次对近期立法规划及《办法(草案)》统筹进行再研究再修改再提升，目的是提高立法内容的科学性和可操作性，为立法工作高质量发展打下坚实基础。

李保国强调，要深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实中央和省委、市委人大工作会议及相关重要指示精神，以高质量立法服务保障中心大局。要发挥人大在立法工作中的主导作用，坚持党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，全面提升立法工作质效。要坚持“小切口”立法，聚焦群众急难愁盼，找准立法工作切入点和落脚点，确保立法内容“小而精”“巧快灵”“有特色”“真管用”。要坚持发展全过程人民民主，在法规立项、起草、审议等环节充分听取群众意见建议，提升立法工作的群众满意度。要加强立法能力和立法队伍建设，充分调动并运用好体制内外立法力量，提升立法科学性，充分保障立法项目管用有效，为现代化洛阳建设保驾护航。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 通讯员 王亮)