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深耕创意 持续引流来——坚定不移走好新文旅产业发展之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.07.11 08:29

　　更美的“诗和远方”，需要“创意”点亮。

　　在观演效果上，把舞美设计与应天门背景融为一体，融入“日晷”等洛阳文化元素，精心呈现“古都T台”的艺术效果；在视觉呈现上，创新运用裸眼3D等新技术、新手段，营造逼真震撼的视觉效果；在现场互动上，做好沉浸式场景营造，奉上一场精彩的“天街狂欢夜”“体育嘉年华”……伴随日前省运会开闭幕式策划方案汇报会详细“剧透”，一系列独特思路吊足了大家胃口。

　　好的创意，是吸引海量客流的重要法宝。

　　前不久召开的市委常委会会议，在部署今年河洛文化旅游节活动筹备工作时，鲜明提出“一定要有创意，不受原来历次(节会)影响，‘异想天开’，拿出来大家意想不到的东西，进一步引流，进一步提升影响力”，言语间展露的正是对创意的渴求。

　　“推陈出新、常变常新”“情理之中、意料之外”“只做唯一、不做之一”……透过这些阐述创意内涵的词汇，我们不难体会，追求创意的过程注定很难，但“与众不同”的结果必将很甜。正如有人所说，当下的文旅行业如同服装、家电市场，项目同质化严重，“长相”惊人一致。在“抄袭模仿满天飞”的当下，想抓住游客的眼球、让人一见倾心，就不能走寻常路、搞大路货，否则即便在投入上下“血本儿”，最终成效也难免打折扣。

　　进一步讲，随着出游半径的不断扩大、眼界视野的日益开阔，国人对“诗和远方”的追寻越来越挑剔，不再热衷于“随大流”，对“热剩饭”现象也开始避而远之；而对那些具有“首发”“原创”特质的新场景、新业态、新体验，则往往高看一眼、厚爱三分，用“消费”予以回应。正如从前几年的“不倒翁小姐姐”“摔碗酒”，到今年的“贵州村BA”“盛唐密盒”，再到我们洛阳的“全城剧本杀”“博物馆奇妙夜”，这一系列首创性文旅活动，无不迸发了“眼球效应”、实现了“名利双收”。

　　“创意不练功，毕竟一场空。”

　　最近，淄博大量烧烤店闭店转让的消息冲上热搜，当地文旅市场的回归平常，让这个今春“顶流”面临如何持续引流的瓶颈。这何尝不是我们洛阳需要正视的问题！往远了说，今年河洛文化旅游节渐行渐近，我们该以怎样的努力，把这一届办得出彩又出圈，成为继今春牡丹文化节后的又一引流“强磁场”？往近了说，面对暑期旅游旺季，我们又该以怎样的行动，吸引年轻人特别是学生群体纷纷奔赴洛阳，助推我们的剧本娱乐、汉服体验、电竞数娱等新文旅产业业态持续升温？

　　回答好这些问题，一切的一切，正在于深耕创意，在于强化创新意识、坚持创意驱动、激荡创造灵感，用颠覆性创意整合资源、打造产品、开展营销、拉动消费，捧出更多既契合需求又焕然一新的文旅产品，让洛阳成为“万绿丛中”的那“一点红”。

　　创意即生意。说到底，当创意井喷，客流不引自来！(洛平)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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