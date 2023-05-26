洛堤步月的上官仪终不是神仙

与隋炀帝初建的浮桥不同，唐代重建的天津桥是石柱桥。它南接天街，北对端门，是车驾出入、百官上朝的必经之路。

近日，洛阳征集热心市民参与研讨天津桥规划设计方案，引起了不少人的关注。天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

上官仪的幸与不幸

与隋炀帝初建的浮桥不同，唐代重建的天津桥是石柱桥。它南接天街，北对端门，是车驾出入、百官上朝的必经之路。

隋唐时期，百官多居住在洛水南岸的里坊区。据《隋唐嘉话》记载，唐高宗龙朔年间，四海承平，宰相上官仪独掌国政。一次上朝太早，天津桥还未放行，他就“巡洛水堤，步月徐辔”，并即兴吟了一首《入朝洛堤步月》：“脉脉广川流，驱马历长洲。鹊飞山月晓，蝉噪野风秋。”

上官仪风度翩翩，声音清亮，他在天津桥畔步月吟诗，给百官留下了深刻的印象。用《隋唐嘉话》中的话说，就是“群公望之，犹神仙焉”。

同样，在“初唐四杰”之一的骆宾王眼中，走上天津桥的东邻美女也宛若神仙。她的妆影映入洛水，简直和曹植思慕爱恋的洛神一样。在《咏美人在天津桥》一诗中，他写道：“美女出东邻，容与上天津。整衣香满路，移步袜生尘。水下看妆影，眉头画月新。寄言曹子建，个是洛川神。”

弘道元年(公元683年)十一月，唐高宗在嵩山奉天宫病重，遂“还东都，百官见于天津桥南”。不久，他在洛阳贞观殿去世，太子李显继位，一个多月后即被母亲武则天废黜。这引起许多大臣不满，骆宾王还写下了激昂慷慨的《讨武曌檄》，后来不知所终。

上官仪死得较早，他的命运也与武则天有关。

据《旧唐书》等记载，上官仪是陕州人，其父上官弘负责为隋炀帝营建江都宫，隋末与隋炀帝同时死于兵变。上官仪长大后进士及第，龙朔二年(公元662年)当了宰相。他深得唐高宗的信任，还插手皇帝的“家务事”。

那是麟德元年十二月(公元665年1月)，唐高宗不满皇后武则天的“专横”，生出废后之心。上官仪也认为皇后当废，唐高宗便让他起草诏书。结果武则天闻讯赶来，唐高宗又怕了，忙说这是上官仪的意思。

最后，上官仪被诬陷谋反，和儿子上官庭芝都被处死，儿媳郑氏则被配入掖庭，并在这里养大了一代“巾帼宰相”——上官婉儿。

“巾帼宰相”上官婉儿

关于上官婉儿的出生，唐人韦绚在《刘宾客嘉话录》中称，郑氏曾梦到有人给她一杆秤，说：“持此秤量天下文士。”果然，上官婉儿自幼聪颖，天资过人，14岁时成了唐高宗的才人，受到武则天的重用。

唐高宗去世后，武则天改东都为神都，后来自己称帝，在洛阳建立了武周政权。上官婉儿手握权柄，为女皇起草诏令，与太平公主、武三思及张易之、张昌宗兄弟也走得很近。

神龙元年(公元705年)正月，趁年迈的女皇武则天病重，宰相张柬之等人发动政变，逼其还政李唐，并诛杀了她所宠信的张易之、张昌宗兄弟，“枭首于天津桥南”。

唐中宗李显再次登基，加封张柬之等五位政变功臣为“五王”。武三思与“五王”势不两立，他本与皇后韦氏有私情，也知道李显宠信韦氏，却“阴令人疏皇后秽行，榜于天津桥，请加废黜”。李显怒不可遏，认定是张柬之等人所为，“五王”皆被流放或杀害。

天津桥见证了这场权力的大洗牌，“巾帼宰相”上官婉儿的地位却无人撼动。她被唐中宗拜为昭容，依旧掌制诰，且可以在外宅居住，祖父上官仪也被平反，并被以礼改葬。

在此期间，爱才的上官婉儿提携了不少人，其中有一个就是崔湜(音同实)。

崔湜出身博陵崔氏，容止端雅，文词清丽。他进士及第后当过北门学士，后来依附上官婉儿，年纪轻轻就当上了宰相。《太平广记》中说，他曾暮出端门，下天津桥，在马背上赋诗一首，称“春游上林苑，花满洛阳城”。

张说也以文辞见长，但比崔湜年长几岁。他见此情此景，不由得感叹：“想要这样的文采、地位不难，但要在这个年纪有这般成就，我是赶不上了！”

据《旧唐书》记载，崔湜的弟弟崔液、崔涤也有文名，举行家宴时，崔湜常以东晋的王谢之家自比，认为大丈夫应“先据要路以制人”，而不能受制于人。也正因此，后来太平公主与侄子李隆基争权时，他又投靠了太平公主，结果落得身败名裂。从这一点看，他比弟弟崔涤的见识差得太远了。

天津桥南岐王宅

崔湜之所以改投太平公主，是因为上官婉儿在唐隆之变中被杀了。

唐隆之变的起因，是唐中宗暴毙身亡，皇后韦氏和安乐公主把持朝政。他们密谋除掉太平公主和李隆基，不料消息走漏，李隆基决定先发制人。

唐隆元年(公元710年)六月二十日晚，李隆基、刘幽求等率禁军冲入宫中，杀了韦氏和安乐公主。当时，47岁的上官婉儿手执烛火，率宫人出迎李隆基，也被不由分说斩于旗下。

对上官婉儿之死，太平公主十分哀伤。事实上，她也有当女皇的野心，即使李隆基已经登基，她仍处心积虑地要将其拉下皇位。

再说崔湜，李隆基当太子时和他同住一个里坊，曾“数幸其第，恩意甚密”。李隆基当上皇帝后，仍视崔湜为心腹，让他当了宰相。然而，崔湜私下还是依附于太平公主，不听弟弟崔涤劝告，与太平公主合谋作乱。

开元元年(公元713年)，崔湜让宫人元氏在赤箭粉中下毒，欲毒死唐玄宗。事情败露后，他被唐玄宗赐死，时年43岁。

崔湜虽然死了，唐玄宗却始终忘不了他，对他的弟弟崔涤依然宠信，还为崔涤改名崔澄。因在家族中排行第九，崔澄也被称为崔九。据《新唐书》记载，崔九“性滑稽善辩”，常陪伴唐玄宗左右，“与诸王不让席坐”。唐玄宗担心他无意中泄露机密，还在他的笏板上写了“慎密”二字。

当时，岐王李范住在天津桥南的尚善坊，崔九住在洛南遵化里，杜甫的姑母家则在仁风里。少年杜甫名满洛阳，是岐王和崔九家中的常客，也看过宫廷乐师李龟年的表演。安史之乱后，他有《江南逢李龟年》一诗：“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。”

那是多么值得追忆的“开元全盛日”啊！可惜再也回不来了。就如上官仪和上官婉儿，虽是神仙一般的人物，却也无法主宰自己的命运。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）