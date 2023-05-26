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一男子想发家致富 竟代理境外赌博网站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 08:28

　　一男子做生意经营不善，竟打起歪主意，想靠赌博发家致富，不仅参与网络赌博，还伙同他人为境外赌博网站做代理。日前，市中级人民法院维持了涧西区人民法院的一审判决，以开设赌场罪判处付某某等8人有期徒刑七年六个月至二年六个月不等，并处罚金15万元至3万元不等，没收赌资及违法所得。

　　付某某曾开过手机店、五金店等，但均因经营不善而放弃，还因此背负上债务。2019年，他在小区附近茶社打麻将时，一名牌友向其推荐了一个赌博网站。

　　想到可以借此赚钱，付某某便注册账户参与其中，不料玩了一个多月，竟然输了2万多元。为了回本，他又换了一家赌博网站，很快又输了1万多元。

　　这段时间，付某某虽输了钱，却熟悉了赌博网站的获利模式，认为开设赌博网站可以赚钱。他想，与其被人坐庄赚钱，不如自己来做庄家。

　　2020年3月，付某某与朋友合伙，使用笔记本电脑开设境外赌博网站的代理账号，并发展下线，逐渐形成了以他为首的犯罪团伙。该团伙分工明确，付某某负责商定代理、账户分布事宜，萧某某负责通过交友软件平台发布招赌信息，郑某某负责发展下线代理人，赵某某负责财务管理。为躲避侦查，该团伙不定期更换一级管理账户及下线账户，并对账户进行结算清零。

　　2021年8月，洛阳市公安局网上巡查时，发现案涉网站涉嫌供他人赌博，依法予以查处。经统计，该团伙经营的管理员账户赌客参赌净输赌资1000多万元，非法获利400多万元。

　　法院经审理认为，被告人付某某等8人为赌博网站担任代理并接受赌注，其行为均已构成开设赌场罪，本案系共同犯罪，综合考虑各被告人在共同犯罪中所起作用、参与犯罪的程度、获利情况、到案情况等具体案情，作出前述判决。

　　“网络赌博‘十赌十输’。”法官介绍，网络赌博的背后都是陷阱，不法分子为打消参赌者顾虑，一般会让参赌者在前期获胜予以小利，让其产生“很容易赚钱”的想法，从而不断增加赌博金额。随后，不法分子通过精心设计、人为操控的算法设置赔率，或者直接操控赌局结果，让参赌者血本无归。大家要时刻谨记，无论是开设赌场还是参与赌博，都是违法的，甚至是犯罪行为，莫因“赚快钱”的心理以身试法，莫因“玩一玩”的心理深陷其中，以免追悔莫及。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程得圆 张焕静）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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