洛阳：深挖文化味 创造新消费

日前召开的2023全省文旅文创发展大会指出，要深化创意创新，加快发展全链条文创产业。

一头连着厚重文化，一头连着现代生活，文创是开启文旅消费的“金钥匙”。

日前召开的2023全省文旅文创发展大会指出，要深化创意创新，加快发展全链条文创产业。

展出中的洛阳文创产品

近年来，我市以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念为引领，推动传统文化的时尚表达、厚重文化的现代转化，做大做强工艺美术、精品演艺、实景游戏、数字文博等文创产业，打造具有洛阳标识的文创产品。历史文化正以看得见、摸得着、用得到的方式走近游客、融入生活，激活文旅消费的“一池春水”！

年轻态表达，让青年“上头”

10元一个的冰箱贴，做出了200万元的大生意！

在前不久举办的第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上，我市一家企业的唐三彩冰箱贴成了“香饽饽”，获得深圳客商高达200万元的大单，成为洛阳文创产品火爆出圈的缩影。

带有洛阳知名景点图案的印章

无独有偶。今年以来，洛阳博物馆等景区尝试推出“盖章打卡”活动。颇具仪式感、文化味的文创印章，吸引年轻人争相体验，打卡机“油墨一天就用完”几乎成为常态！

谁能捕获年轻人的心，谁就能抓住文创产业发展的消费主力。近年来，我市着力创新文旅消费模式，用年轻人乐于接受的方式做文创，更好地满足年轻人的消费需求。

从考古盲盒、博物盲盒、拓片盲盒，到洛城书签、非遗香囊、牡丹雪糕，一件件“年轻态”文创产品在洛阳乃至全国文创市场崭露头角，不断拓宽文创产品的消费场景，在“圈粉”年轻人中风生水起！