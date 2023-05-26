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今天正式入伏 注意防暑降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.07.11 08:13

　　今天正式入伏，三伏长达40天，今天至7月20日为初伏，共10天；7月21日至8月9日为中伏，共20天；8月10日至19日为末伏，共10天。目前，我市依然高温“在线”，大家注意防暑降温。

　　昨天，市气象局发布重要天气报告，今天至14日，我市多对流性天气。

　　5日至今，我市持续高温(37℃以上)。受副高北抬和中低层切变线的共同影响，今天下午至14日，我市湿度将明显增加，多短时强降水、雷暴大风等强对流天气，高温天气将有所缓和，由干热转为闷热。

　　本轮降水集中在今天下午到13日，降水时空分布不均，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　最近几天天气预报

　　●今天：晴天到多云，下午到夜里转阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏西风转偏北风2级到3级，气温27℃到37℃。

　　●明天：阴天有阵雨或雷阵雨，局地有大雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风3级左右，气温26℃到33℃。

　　●13日(周四)：阴天有小到中阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温25℃到32℃。

　　●14日(周五)：阵雨转阴天，夜里阴天到多云，气温25℃到32℃。

　　●15日(周六)：多云到晴天，气温24℃到35℃。

　　●16日(周日)：晴天间多云，气温25℃到37℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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