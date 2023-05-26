提醒！洛阳交警七大队“两个教育”审验学习场所即将搬迁

据“洛阳交警”官微消息，洛阳市公安局交警支队七大队“两个教育”审验学习场所将于7月12日搬迁至洛龙区开元大道237号市民之家四楼。
据“洛阳交警”官微消息，洛阳市公安局交警支队七大队“两个教育”审验学习场所将于7月12日搬迁至洛龙区开元大道237号市民之家四楼。
据“洛阳交警”官微消息，洛阳市公安局交警支队七大队“两个教育”审验学习场所将于7月12日搬迁至洛龙区开元大道237号市民之家四楼。受搬迁影响，7月11日和12日两天，洛阳交警七大队“两个教育”审验学习业务暂停。
7月13日起，洛阳交警七大队“两个教育”驾驶人审验学习业务正常投放学习计划，在新址办公，广大驾驶人朋友可在“交管12123”APP上进行审验学习预约。
业务咨询电话：0379-65987060。
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