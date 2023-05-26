洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳交通执法部门公布一批出租汽车违法违规经营典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.10 20:26

　　近日，洛阳市交通运输综合行政执法支队公布一批出租汽车(包括巡游出租车、网约车)违法违规经营典型案例。在其中的一起案例中，巡游出租车司机因对乘车的外地游客态度恶劣受到处罚。这与很多人印象中“无证经营”“不打表”“绕路”“异地营运”等出租车违法违规“常见病”相比，更加引人关注。

　　司机说话不好听、服务态度不好也是违法违规经营行为？是的，出租汽车是城市的文明窗口、从业者的文明素质对城市形象很重要。《河南省交通运输行政处罚裁量标准》《巡游出租汽车经营服务管理规定》对此都有相关处罚规定。

　　案例

　　2023年2月6日上午，栾川县交通运输综合行政执法大队执法人员无意间在抖音平台看到外地游客发布的一条视频，这名游客投诉栾川县一名巡游出租车驾驶员说话态度恶劣。

　　执法人员随即对此事展开调查，最终核实了解到，被投诉者是栾川县某出租车有限公司巡游出租车驾驶员马某卫。今年2月5日晚，马某卫在滴滴平台接单后，送2名游客到伏牛山滑雪场。到达目的地后，乘客因故没有及时付车费，马某卫索要车费时说话尖酸刻薄、态度蛮横，并带有侮辱性语言。

　　普法

　　马某卫的行为违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条：巡游出租汽车驾驶员应当按照国家出租汽车服务标准提供服务，并遵守“衣着整洁，语言文明，主动问候，提醒乘客系好安全带”的规定；第四十八条规定，有该违法行为的，由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门责令改正，并处以200元以上500元以下罚款。执法人员参照《河南省交通运输行政处罚裁量标准》，认定马某卫属于轻微违法，决定给予其责令改正违法行为、罚款200元的行政处罚。

　　执法人员说，这是一起由于出租车驾驶员话语尖酸、服务态度不好而导致乘车人进行投诉的典型案例，驾驶员的不文明行为影响了城市形象，事实清楚、证据确凿，属于典型的违法违规经营行为。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    入伏养生的“12345”
    入伏养生的“12345”
    入伏养生的“12345”
        今日入伏，今年的三伏依旧是40天。这是一年中气温最高且潮湿、闷热的日子。天热吃什么能消暑？冬病夏治要注...
  • ·夏季擦伤可别反复涂碘伏
  • ·俩小时打三个相同内容的电话 他救了自己！
  • ·孩子年龄小，散瞳验光会不会伤眼睛？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涨了！河南退休人员基本养老金上调
  • 警惕热射病！洛阳已出现1例患者
  • 万基控股2×60万千瓦机组1号锅炉成功点火
  • 最新发布！我省高招各批次录取时间来了
  • 洛宁县：体验乡村旅居 享受别样暑期
  • 中石化洛阳工程助力我国首个万吨级光...
  • 洛阳交通执法部门公布一批出租汽车违...
  • 洛阳“铁人”勇夺226公里大铁项目冠军
  • 洛阳开展防汛督查 涉及城市内涝、山...
  • 公交车上的安全装置，你了解吗？
    		•
    百姓呼声
    暑假要求学生每天两次微信报平安合适吗？
    洛阳地铁二期最新规划进展？官方回应
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    隋唐荷影

    燕子年年来我家

    七月拍荷

    洛浦晨色
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605