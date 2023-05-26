洛阳开展防汛督查 涉及城市内涝、山洪灾害、尾矿库等内容

10日，记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，洛阳正在开展全市防汛工作督查行动，切实消除风险隐患，确保平安度汛。 10日，记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，洛阳正在开展全市防汛工作督查行动，切实消除风险隐患，确保平安度汛。 此次督查行动由洛阳市防汛抗旱指挥部防汛应急专家指导组相关单位开展，采取“领导＋专家”方式，重点围绕城市内涝、山洪灾害、尾矿库、淤地坝、地质灾害等内容展开督查。 ——城市内涝风险隐患督查。排水泵维护、排水管网清淤、窨井口防护网安装、低洼易涝区域防汛物资预置等责任落实情况。 ——山洪灾害风险隐患督查。“两清一护”成果维护、防汛预案方案演练、应急避险等责任落实情况。 ——尾矿库、淤地坝风险隐患督查。尾矿库、淤地坝防汛预案方案演练、应急避险等责任落实情况。 ——地质灾害风险隐患督查。防汛预案方案演练、应急避险责任落实情况，主要是孟津区、偃师区危房险窑登记造册、人员转移等责任落实情况。 (洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 齐延喜)