中石化洛阳工程助力我国首个万吨级光伏绿氢示范项目顺利投产

10日，记者从中石化洛阳工程有限公司获悉，由其总体负责的我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——新疆库车绿氢示范项目日前顺利产氢，成功完成绿氢生产到利用全流程。

10日，记者从中石化洛阳工程有限公司获悉，由其总体负责的我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——新疆库车绿氢示范项目日前顺利产氢，成功完成绿氢生产到利用全流程。“洛阳创新”助力我国首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通，为国内绿氢产业发展提供了可复制、可推广的示范案例。

全面投产后可年产绿氢2万吨的新疆库车绿氢示范项目，是我国首个贯通光伏发电、绿电输送、绿电制氢、氢气储存、氢气输运、绿氢炼化等绿氢生产利用全流程的典型示范项目，也是中石化洛阳工程首次作为专利商与承包商建设的大型可再生能源制氢项目。

面对工艺技术新、规模大、无成熟工程案例可借鉴等难点，中石化洛阳工程第一时间成立由公司领导、首席专家、技术总监、专业副总师参加的专家支持组，成功开发新能源发电制绿氢一体化计算模型，并相继完成万吨级绿氢工艺与工程成套技术、绿氢储运输工艺技术、晶闸管整流技术、智能控制系统等课题研发，实现了新能源波动电力场景下柔性制氢并向下游炼化企业连续稳定供应，累计申报专利与专有技术10余项，目前均已实现工业应用。

在建设过程中，该企业还与中石化炼化工程集团五建公司组成联合总承包体，坚持推行集约化采购、工厂化预制、模块化施工等“六化”管理，成功克服项目进度急、周边资源匮乏、极端天气等诸多不利因素影响，连续实现关键控制点目标，为项目如期生产奠定坚实基础。

氢能是实现“碳中和、碳达峰”目标的关键因素，其中绿氢是氢能利用的理想形态，其本质是通过光伏发电、风电及太阳能等可再生能源电解水制氢，在制氢过程中基本不会产生温室气体，又被称为“零碳氢气”。新疆库车绿氢示范项目生产的绿氢就近供应中石化塔河炼化公司，可完全替代现有天然气化石能源制氢，开创了绿氢炼化新发展路径，对炼化企业大规模利用绿氢实现碳减排具有重大示范效应，对推动能源转型、保障我国能源安全意义重大。

近年来，中石化洛阳工程积极探索新能源、新经济、新领域，除了建设新疆库车绿氢示范项目外，还参与设计了中原油田兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目，加入燃料电池车用氢气纯化、油氢合建站等“十条龙”项目攻关团队，全力开辟制氢、供氢、用氢完整产业链工程市场，持续为国家实现‘双碳’目标贡献绿色动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李建永）