刚刚，黄河小浪底水利枢纽风景区微信公众号发布消息，2023年小浪底汛前调水调沙已结束，想看气势磅礴的“巨瀑”场面要等到明年！
刚刚，黄河小浪底水利枢纽风景区微信公众号发布消息，2023年小浪底汛前调水调沙已结束，想看气势磅礴的“巨瀑”场面要等到明年！
刚刚，黄河小浪底水利枢纽风景区微信公众号发布消息，2023年小浪底汛前调水调沙已结束，想看气势磅礴的“巨瀑”场面要等到明年！
高峰预警提示
尊敬的游客朋友：
根据黄河水情和小浪底水利枢纽运行情况，2023年小浪底汛前调水调沙已结束，自即日起，您进入景区后将无法观看到泄洪场景。
特此告知
咨询电话：0379-63898018
黄河小浪底水利枢纽风景区
2023年7月10日
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