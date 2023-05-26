刚刚，黄河小浪底水利枢纽风景区微信公众号发布消息，2023年小浪底汛前调水调沙已结束，想看气势磅礴的“巨瀑”场面要等到明年！

刚刚，黄河小浪底水利枢纽风景区微信公众号发布消息，2023年小浪底汛前调水调沙已结束，想看气势磅礴的“巨瀑”场面要等到明年！ 6月21日上午，黄河巨流从小浪底水利枢纽泄洪洞喷涌而出。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 摄） 刚刚，黄河小浪底水利枢纽风景区微信公众号发布消息，2023年小浪底汛前调水调沙已结束，想看气势磅礴的“巨瀑”场面要等到明年！ 高峰预警提示 尊敬的游客朋友： 根据黄河水情和小浪底水利枢纽运行情况，2023年小浪底汛前调水调沙已结束，自即日起，您进入景区后将无法观看到泄洪场景。 特此告知 咨询电话：0379-63898018 黄河小浪底水利枢纽风景区 2023年7月10日 ⑥