宜人路小学已完成主体封顶 9月1日部分教学楼具备交付条件

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宜人路小学施工进度如何？项目何时能完工？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宜人路小学施工进度如何？项目何时能完工？

洛龙区教体局回复：该项目目前已完成主体封顶施工，正在进行屋面女儿墙和楼内模板、满堂架拆除及外运，待场地整理出来以及组织内部二次构造施工。计划9月1日部分教学楼完成施工，具备交付条件。

洛龙区宜人路小学位于洛龙区宜人路与厚载门街交叉口西北角，总用地面积11512.489平方米(约17.269亩)。该小学地上建筑面积包括综合楼、教学楼、多功能教室等，可容纳800余名学生。

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