网友反映洛邑古城周边机动车乱停乱放问题严重 老城区回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛邑古城每天游客很多，周边车辆剧增，机动车乱停乱放问题严重，希望相关部门采取措施及时治理。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛邑古城每天游客很多，周边车辆剧增，机动车乱停乱放问题严重，希望相关部门采取措施及时治理。

老城区回复：经了解，针对反映的洛邑古城及柳林街杏坛路周边机动车违停较多现象采取以下措施：1.对洛邑古城、柳林街、杏坛路周边车辆较多现象，区城管局高度重视，将不间断对周边交通进行疏通、秩序维护及违停治理，建立长效巡查机制，对发现的违停车辆，及时治理并告知车主挪车。目前已增派人员进行常态化治理中。

2.与社区工作人员联合对附近商户及车主进行宣传教育，告知如需要长时间停车可将车停在洛邑古城附近停车场内，禁止占道停车。

3.在违停现象高发时间段增派巡查人员，以疏导、劝离、方便群众出行为主要原则，对该路段实行常态化、规范化治理，持之以恒抓好辖区违停治理工作，创建良好的道路交通环境。

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