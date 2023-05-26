河南省安全生产双重预防工作座谈会在洛召开

7日，河南省安全生产双重预防工作座谈会在洛阳召开，推进全省安全生产双重预防机制建设取得更大成效。
7日，河南省安全生产双重预防工作座谈会在洛阳召开，推进全省安全生产双重预防机制建设取得更大成效。
7日，河南省安全生产双重预防工作座谈会在洛阳召开，推进全省安全生产双重预防机制建设取得更大成效。
座谈会上，来自开封、洛阳、濮阳、驻马店、南阳等地和部分县(市)区应急管理局有关负责人就开展双重预防工作的经验做法进行分享交流。
就做好下一步工作，会议强调，要强化思想认识，深刻体会双重预防工作对安全生产具有重要意义，持续做好风险管控，筑牢安全生产防线。要把握工作重点，通过平台联网和线上执法等手段，推动双重预防从体系建设向机制常态运行转变，真正融入政府、部门和企业安全生产全过程。要坚持分类施策，全面加强各类安全风险研判，围绕“一件事”全链条明确、分解、落实安全生产相关责任，推动双重预防机制工作提质扩面，形成安全生产长效机制。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 王雨娇）
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